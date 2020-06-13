"Город без полиции": правда и вымысел о городке из Нью-Джерси

КАМДЕН (США), 13 июн – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в Миннеаполисе привела не только к массовым беспорядкам и протестам по всей стране, но и к волне требований о реформе полиции или даже о ее роспуске и перенаправлении финансов на поддержку темнокожего населения.

На гребень этой волны американские СМИ быстро вынесли историю небольшого города Камден в штате Нью-Джерси , который еще совсем недавно признавался самым криминальным городом страны. Восемь лет назад власти распустили городскую полицию и, о, чудо, сейчас уровень преступности там снизился на треть, а число убийств почти втрое. Так прямолинейно эти события преподносят некоторые журналисты и сторонники прекращения финансирования полиции.

Корреспондент РИА Новости посетил Камден и выяснил, что в действительности история реформы говорит об обратном: для борьбы с криминалом полицейских и средств нужно больше, а не меньше. Но главное – нужно менять образ жизни жителей города, развивая его экономику, чтобы сокращать число тех, кто готов ради заработка пойти на преступление.

Самый опасный город

Камден был основан еще в XVII веке на берегу реки Делавэр , напротив от Филадельфии, одного из индустриальных центров на востоке США . Как и у многих других городов Америки звездный час Камдена, который пришелся на рубеж 1950-х годов, сменился упадком. По мере закрытия крупных промышленных предприятий, которые давали рабочие места и налоговые поступления, население стало покидать город. Если 70 лет назад число жителей составляло свыше 120 тысяч человек, то сейчас немногим более 70 тысяч.

За минувшие годы также в корне изменился расовый и национальный состав. В 1950 году почти 85% населения составляли белые, а 14% афроамериканцы. По данным последней переписи, проведенной в 2010 году, белых было 17,6%, афроамериканцев – более 48%, а остальные латиноамериканцы, азиаты и потомки от смешанных браков.

По мере роста цветного и латиноамериканского населения в Камдене обострялись отношения с полицией, костяк которой традиционно составляли белые. В 1971 году после убийства двумя стражами порядка водителя-пуэрториканца в городе начались массовые беспорядки и погромы, которые продолжались три дня. Полицейских потом судили, но присяжные их оправдали.

Городские власти тоже не всегда были в ладах с законом: за всю историю Камдена под суд пошли три мэра, последний из которых в 2001 году был приговорен к семи годам тюрьмы за связи с организованной преступностью. Перед этим мэр успел объявить город банкротом, что, впрочем, стало следствием не только его работы, но и "успехов" его предшественника. С таким багажом Камден вошел в 2000-е годы, в течение которых он уверенно занимал первые строчки рейтингов среди самых криминальных городов США по преступлениям на душу населения. Трижды город возглавлял этот список. Настоящим бичом стали наркотики, которыми торговали буквально на каждом углу. Среди других видов преступлений – убийства, разбои, грабежи, изнасилования. "Букет" дополняли проститутки и бездомные, наводнившие город. Полиция зачастую отвечала на это "чрезмерным применением силы", что в американских реалиях означало стрельбу на поражение по всем неугодным. Однако главной проблемой было даже не это, а высокий уровень коррупции среди стражей порядка, осознав который, власти Камдена, одноименного округа и всего штата Нью-Джерси поняли – без радикальной реформы уже не обойтись. В 2013 году городское управление полиции было расформировано.

Крайняя мера

К тому времени ряды полиции уже заметно поредели, как из-за коррупционного скандала, так и из-за недостаточного финансирования. Это сказалось на росте преступности: в 2012 году в Камдене было зафиксировано максимальное число убийств – 67.

В такой ситуации отказаться от полиции, как это пытаются представить сейчас некоторые, разумеется, было невозможно. Реформа представляла собой переаттестацию и набор новых сотрудников при их переподчинении полиции округа Камден. В итоге вместо 270 прежних сотрудников на работу взяли более 400, включая свыше 100 из расформированного управления. Фактически была восстановлена докризисная численность городского управления полиции. Это позволило увеличить число патрульных полицейских, что вкупе с увеличением числа видеокамер и освещения помогло лучше контролировать ситуацию на улицах города (средства были взяты из целевых федеральных грантов и более высоких налогов жителей округа). В результате 2013 год Камден закончил с показателем 57 убийств.

Одновременно были серьезно ужесточены правила применения силы полицейскими, что должно было "повысить доверие" к ним со стороны населения. В служебной инструкции полиции округа Камден указаны 11 вариантов действия полицейских по предотвращению преступлений и задержанию подозреваемых в их совершении: от обычного присутствия до крайней меры – применения "смертельной силы", то есть оружия, но не только. К такой "смертельной силе" относится применение удушающих приемов, которые после инцидента в Миннеаполисе уже запретили в нескольких штатах. В Камдене таких инцидентов пока не было. Не в последнюю очередь из-за инструкций, которые требуют от полицейских обязательно пытаться разрядить ситуацию, затем озвучить угрозы применения силы, затем применить обычную силу, затем предупредить о готовности применить оружия и только потом применять его. "Офицер может применять смертельную силу только тогда, когда он обоснованно считает, что такое действие незамедлительно необходимо для защиты офицера или другого лица от неминуемой опасности смерти или серьезного телесного повреждения", - говорится в документе. Другими словами, душить скованного наручниками человека, как это было с Джорджем Флойдом, даже если он совершил какое-то преступление, полицейским не позволяется.

В целом разрешенный в Камдене арсенал средств полиции традиционен для американских копов: наручники, дубинки, электрошокеры и служебные собаки. Каждое из этих спецсредств можно применять лишь "пропорционально обстановке", исходя из приоритета не силового сценария выполнения задач.

Если силу все же пришлось применить, полицейский обязан оказать первую медицинскую помощь и вызвать врачей. Кроме того, он обязан немедленно сообщить о произошедшем специальному инспектору, который проводит независимую проверку. Полицейский должен это сделать даже если просто стал очевидцем инцидента с участием своего коллеги – так в управлении борются с покрывательством и круговой порукой.

© REUTERS / Jessica Kourkounis Сотрудники полиции Камдена во время патрулирования улиц города © REUTERS / Jessica Kourkounis Сотрудники полиции Камдена во время патрулирования улиц города

Профилактика и доверие

Спустя семь лет в мэрии города настаивают, что главным результатом реформы и, соответственно, причиной снижения преступности стало изменение принципа работы полицейских, которые из карающей службы превратились в охранников.

"Мы перешли к модели, когда полицейские знают жителей, а те знают и доверяют полицейским. Люди сами контролируют свои районы и готовы быстро сообщить в полицию, если что-то происходит не так. В свою очередь полицейские нацелены на то, чтобы заниматься профилактикой правонарушений и преступлений", - рассказал РИА Новости официальный представитель мэрии Камдена Винсент Бассаро.

При этом, отметил он, речи о создании каких-то народных дружин не идет – все строится на "выстраивании отношений".

В целом, по словам Бассаро, за прошедшие годы преступность в городе в целом снизилась на 30% и "каждый угол, на котором раньше торговали наркотиками, больше не представляет опасности". По официальным данным, в 2019 году в Камдене было зарегистрировано 25 убийств.

Баррасо отметил, что о сокращении финансирования в городе речь никогда не шла. "Новая структура (полиции) позволила иметь больше офицеров на улицах при тех же финансовых ресурсах, которые распределяются по-другому. Больше средств стали выделять на обучение (полицейских), на общественные мероприятия и нужды жителей", - пояснил представитель мэрии.

Он пояснил, что одновременно с реформой полиции в городе была запущена комплексная программа по улучшению экономики и социальной сферы. В частности, была создана специальная программа помощи наркозависимым.

Другой мерой стало развитие в Камдене образовательных и медицинских учреждений, на которые была сделана ставка с точки зрения создания новых рабочих мест. В итоге сейчас около 7,5 тысячи человек заняты в этих сферах, что составляет около 30% от общего числа рабочих мест в городе (и этот показатель растет). Характерно, что эти учреждения, где высокий процент белых сотрудников, активно используют для поддержания порядка сотрудников частных охранных фирм. Это тоже вносит свой вклад в общий уровень безопасности.

© REUTERS / Jessica Kourkounis Сотрудники полиции Камдена во время патрулирования улиц города © REUTERS / Jessica Kourkounis Сотрудники полиции Камдена во время патрулирования улиц города

Цвет имеет значение

С одной стороны заявления представителя городской мэрии находят подтверждение в официальной хронике происшествий и материалах в СМИ. Никаких беспорядков в Камдене в отличие от соседней Филадельфии и сотен других городов Америки после смерти Джорджа Флойда не было. Напротив, шеф окружной полиции Джозеф Высоки вышел вместе с жителями города на акцию против расизма. А лучшим полицейским недели стал один из его подчиненных, который, патрулируя улицы, поиграл с местными ребятишками. Фото белого копа, прыгающего через скакалку с двумя черными девочками, возможно, выглядит непривычно для каких-то других городов США, но не для Камдена.

Тем не менее не все в Камдене довольны сложившейся ситуацией. Так, известный борец с расизмом и один из лидеров местной афроамериканской общины Оджи Баба Мади публично выступил против публикаций в СМИ, где реформа полиции описывается как успешная. В частности, он указывает на то, что в управлении полиции "много приезжих", а расовый состав полиции округа не отражает расовый состав города: руководитель полиции и шесть из семи его заместителей белые. Тем не менее даже Мади признает, что полиция стала более открыта к людям, хотя и не может решить многих проблем, которые перед ними стоят.

Другие указывают на то, что общий уровень насильственных преступлений в городе по-прежнему высок по сравнению с другими городами штата и с учетом общего снижения этого показателя по стране. Кроме того, ставится под сомнение адекватность статистики преступности. Наконец, недовольство у некоторых вызывает и сам подход властей к развитию города, когда создаются рабочие места для белых, а работы для цветного населения без высшего образования становится все меньше.