В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

"В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию республики. В соответствии с решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией для граждан, прибывающих на территорию республики, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19", - говорится в сообщении.