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В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих
2020-06-13T10:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

10:06 13.06.2020
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© РИА Новости / Зорикто Дагбаев / Перейти в фотобанкВиды Улан-Удэ
Виды Улан-Удэ
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
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КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию региона, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию республики. В соответствии с решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией для граждан, прибывающих на территорию республики, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19", - говорится в сообщении.
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Введенные изменения внесены в Указе главы Бурятии от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)".
В пункте прибытия гражданам необходимо заполнить анкету республиканского главка Роспотребнадзора, указав место и дату пребывания за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на COVID-19.
По информации управления Роспотребнадзора на 8.00 (3.00 мск) субботы зарегистрировано 2203 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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