В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости. Власти Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию региона, сообщает пресс-служба правительства республики.
"В Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих на территорию республики. В соответствии с решением Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией для граждан, прибывающих на территорию республики, отменена процедура выдачи постановлений об обязательной самоизоляции на время инкубационного периода COVID-19", - говорится в сообщении.
Введенные изменения внесены в Указе главы Бурятии от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)".
В пункте прибытия гражданам необходимо заполнить анкету республиканского главка Роспотребнадзора, указав место и дату пребывания за пределами республики, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
В период с пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное обследование на COVID-19.
По информации управления Роспотребнадзора на 8.00 (3.00 мск) субботы зарегистрировано 2203 (+50) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф