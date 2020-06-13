https://ria.ru/20200613/1572877328.html
Бразилия может начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году
2020-06-13T09:59
2020-06-13T09:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
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коронавирус covid-19, сан-паулу (город), бразилия, в мире
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июн - РИА Новости. Бразилия
может начать производить в крупных масштабах вакцину от коронавируса нового типа в первом полугодии 2021 года, сообщил РИА Новости руководитель стратегических партнерств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу
Тиагу Рокка.
Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против нового коронавируса.
"Если все пройдет хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года; это уже рекордное время", - завил Рокка. По его словам, институт уже располагает возможностями, необходимыми для производства вакцины в крупных масштабах, что будет вопросом нескольких месяцев.
По его словам, Бразилия выходит на финишную прямую анализа из-за высокой подверженности вирусу, а также поскольку генетическое разнообразие населения делает это особо интересным.
Соглашение с китайской лабораторией предусматривает набор начиная с июля 9 тысяч бразильских добровольцев, которые возможно будут медицинскими работниками, поскольку они находятся в непосредственном контакте с коронавирусом.
В соглашении также предусматривается, что в случае если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года. По мнению Рокка, сроки очень жесткие, но их нельзя назвать невыполнимыми.
Он считает, что более деликатным моментом является наблюдение за волонтерами, поскольку чрезвычайная ситуация, в которой требуется вакцина, вынудит сократить сроки по сравнению с тем, что обычно происходит с другими вакцинациями.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф