Бразилия может начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июн - РИА Новости. Бразилия может начать производить в крупных масштабах вакцину от коронавируса нового типа в первом полугодии 2021 года, сообщил РИА Новости руководитель стратегических партнерств и новых видов деятельности Института Бутантан в Сан-Паулу Тиагу Рокка.

Ранее сообщалось, что один из ведущих биомедицинских исследовательских центров Бразилии, Институт Бутантан в Сан-Паулу, заключил соглашение с пекинской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech о производстве вакцины против нового коронавируса.

"Если все пройдет хорошо, возможно, у нас будет вакцина в первой половине следующего года; это уже рекордное время", - завил Рокка. По его словам, институт уже располагает возможностями, необходимыми для производства вакцины в крупных масштабах, что будет вопросом нескольких месяцев.

По его словам, Бразилия выходит на финишную прямую анализа из-за высокой подверженности вирусу, а также поскольку генетическое разнообразие населения делает это особо интересным.

Соглашение с китайской лабораторией предусматривает набор начиная с июля 9 тысяч бразильских добровольцев, которые возможно будут медицинскими работниками, поскольку они находятся в непосредственном контакте с коронавирусом.

В соглашении также предусматривается, что в случае если вакцина будет одобрена, китайская лаборатория передаст технологии, необходимые для того, чтобы бразильский институт мог начать производить ее в промышленных масштабах на территории Бразилии к июню 2021 года. По мнению Рокка, сроки очень жесткие, но их нельзя назвать невыполнимыми.

Он считает, что более деликатным моментом является наблюдение за волонтерами, поскольку чрезвычайная ситуация, в которой требуется вакцина, вынудит сократить сроки по сравнению с тем, что обычно происходит с другими вакцинациями.