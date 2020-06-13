Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572877086.html
Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении
2020-06-13T09:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602645_0:77:1474:906_1200x0_80_0_0_8b1fd370574777cb3fa057fd28830c0e.jpg
https://ria.ru/20200613/1572873728.html
армения
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572877086.html?chat_room_id=1572877086
Новости
ru-RU
8501
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602645_0:77:1474:906_1200x0_80_0_0_8b1fd370574777cb3fa057fd28830c0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602645_82:0:1391:982_1200x0_80_0_0_5ad1ce09d23c70308bdac1ef249a7c44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571602645_403:0:1385:982_1200x0_80_0_0_ab0ad7f4a7e9ee4a83ffd0f32de503ae.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении

09:54 13.06.2020
8501
© Sputnik / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу о новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса в стране.
"Вчера у нас был новый рекорд (по выявленным случаям COVID-19) - 723 новых случая. Шесть человек скончались, 442 излечились", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 06:03Распространение нового коронавируса
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Он вновь заявил, что проблемой страны остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15 281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
522598
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянАрменияВ мире
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Обращение Михаила Ефремова
Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Киев, Украина
НАТО предоставила Украине новый статус
Сотрудница лаборатории
Бразилия может начать производство вакцины от COVID-19 в 2021 году
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
В Армении проверяют сообщения об утечке данных о носителях COVID-19
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
Медик с юным пациентом в отделении для коронавирусных больных
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
22:15Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Лента новостейМолния