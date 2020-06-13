Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15 281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.