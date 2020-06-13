Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении

ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу о новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса в стране.
"Вчера у нас был новый рекорд (по выявленным случаям COVID-19) - 723 новых случая. Шесть человек скончались, 442 излечились", - сказал премьер в видеообращении в Facebook.
Он вновь заявил, что проблемой страны остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В стране, по данным на пятницу, выявлен 15 281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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