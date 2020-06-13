Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самую высокую Самую высокую зарплату в среднем за первые три месяца этого года получали работники финансовой и страховой сферы — 106,6 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на данные Росстата

Далее следуют люди, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, — они в среднем получали 85,6 тысячи рублей. Немного меньше (81 тысячу) зарабатывали специалисты в области информации и связи. Работники профессиональной, технической и научной сфер получали 73,4 тысячи, а транспортировки и хранения — 51 тысячу.

Самые низкие зарплаты за первый квартал (29 тысяч рублей) отмечаются среди работников гостиниц и предприятий общественного питания. Чуть больше (30,9 тысячи) — в сельском хозяйстве, а также в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35,1 тысячи). Занимающиеся административной деятельностью получали 36,9 тысячи рублей, а работники сферы образования — 37,3 тысячи.

Средняя зарплата по России за этот период составила 48,3 тысячи рублей — на десять процентов больше, чем за январь — март 2019 года.