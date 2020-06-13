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Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года
2020-06-13T15:24
зарплаты
россия
чукотка
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
москва
общество
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россия
чукотка
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зарплаты, россия, чукотка, ямало-ненецкий автономный округ (янао), федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, общество

Названы отрасли с самой высокой зарплатой в начале года

09:50 13.06.2020 (обновлено: 15:24 13.06.2020)
5864
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Самую высокую зарплату в среднем за первые три месяца этого года получали работники финансовой и страховой сферы — 106,6 тысячи рублей, передает RT со ссылкой на данные Росстата.
Далее следуют люди, занятые в сфере добычи полезных ископаемых, — они в среднем получали 85,6 тысячи рублей. Немного меньше (81 тысячу) зарабатывали специалисты в области информации и связи. Работники профессиональной, технической и научной сфер получали 73,4 тысячи, а транспортировки и хранения — 51 тысячу.
Самые низкие зарплаты за первый квартал (29 тысяч рублей) отмечаются среди работников гостиниц и предприятий общественного питания. Чуть больше (30,9 тысячи) — в сельском хозяйстве, а также в сфере водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений (35,1 тысячи). Занимающиеся административной деятельностью получали 36,9 тысячи рублей, а работники сферы образования — 37,3 тысячи.
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Средняя зарплата по России за этот период составила 48,3 тысячи рублей — на десять процентов больше, чем за январь — март 2019 года.
Ранее сообщалось, что самая высокая средняя зарплата за первый квартал зафиксирована на Чукотке — 109,1 тысячи рублей, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — 101,5 тысячи рублей и в Москве — 95,5 тысячи рублей.
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96711478
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ЗарплатыРоссияЧукоткаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваОбщество
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