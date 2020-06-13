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На КрасЖД восстановили нарушенное из-за паводков движение поездов
2020-06-13T09:44
красноярский край
ачинский район
происшествия
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красноярский край, ачинский район, происшествия

На КрасЖД восстановили нарушенное из-за паводков движение поездов

09:44 13.06.2020
438
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Железная дорога. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости. Движение поездов, нарушенное из-за подмыва пути дождями на участке железной дороги в Ачинском районе Красноярского края, восстановлено, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).
Ранее сообщалось, что 7 июня двухпутный перегон Улуй – Пригородный был закрыт для пропуска поездов из-за подмыва пути в результате выпадения большого количества осадков. На период восстановительных работ перевозка пассажиров поездов №67 Абакан – Москва и №68 Москва – Абакан осуществлялась по временной схеме, с привлечением автотранспорта.
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"Восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй – Пригородный Красноярской железной дороги (Ачинский район Красноярского края). С открытием первого пути поезда возвращаются к обычному графику", - говорится в сообщении.
На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Восстановление второго пути данного участка продолжается. Координирует работы оперативный штаб Красноярской железной дороги.
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Красноярский крайАчинский районПроисшествия
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