Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани

"Мужчины 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана с ожогами 10% и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.