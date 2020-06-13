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Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани
2020-06-13T09:35
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани

09:35 13.06.2020
3870
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Врачи оценивают состояние двух пострадавших при взрыве и пожаре на газораспределительной станции в Казани как стабильное, средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Татарстана.
В пятницу вечером представитель экстренных служб региона информировал, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Пожар на газораспределительной станции в Казани
Вчера, 09:01
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
"Мужчины 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана с ожогами 10% и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет, врачи оказывают всю необходимую помощь.
Тушение пожара на газораспределительной станции в Казани
Вчера, 01:53
Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
023625
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Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
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