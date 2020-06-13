Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572876291.html
Спасатели завершили разбор завалов дома в Одессе
2020-06-13T09:23
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:150:1600:1050_1200x0_80_0_0_dbde7a874f1ea848841ed8157c473fe8.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200520/1571757186.html
одесса
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572876291.html?chat_room_id=1572876291
Новости
ru-RU
1664
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:150:1600:1050_1200x0_80_0_0_dbde7a874f1ea848841ed8157c473fe8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_0:0:1600:1200_1200x0_80_0_0_0c904fc3b524b6e779efe88520cba20b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572739988_201:0:1401:1200_1200x0_80_0_0_52d38e3689c3629ef080a4e2efdd79f3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
одесса, украина, в мире

Спасатели завершили разбор завалов дома в Одессе

09:23 13.06.2020
1664
CC BY 4.0 / ДСНС Украины / Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе
CC BY 4.0 / ДСНС Украины /
Частичное обрушение четырехэтажного дома в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов дома по улице Ясная в Одессе, сообщается в субботу на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в среду сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба. Мэрия Одессы сообщила, что после ЧП госпитализировали мужчину. Это уже третье обрушение дома в городе за последний месяц.
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
20 мая, 22:16
Раскрыта причина обрушения лестничного марша в жилом доме под Саратовом
"Погибших в результате происшествия нет. В течение 10-12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 кубометров строительного мусора. По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершены", - говорится в сообщении.
010500
Обсудить 0
ОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Протестующий против аннексии территорий Западного берега реки Иордан держит флаг Палестины перед израильскими военными
Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Актер Сергей Масленников
Умер актер Сергей Масленников
Киев, Украина
НАТО предоставила Украине новый статус
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Автомобиль скорой помощи на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
Врачи рассказали о пострадавших при пожаре на газовом хранилище в Казани
Владислав Голиков
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Машина скорой помощи
Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
22:15Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
22:13Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке
Лента новостейМолния