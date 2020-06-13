https://ria.ru/20200613/1572876291.html
Спасатели завершили разбор завалов дома в Одессе
2020-06-13T09:23
2020-06-13T09:23
одесса
украина
в мире
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одесса, украина, в мире
Спасатели завершили разбор завалов дома в Одессе
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости.
Спасатели завершили разбор завалов дома по улице Ясная в Одессе
, сообщается в субботу на сайте
Госслужбы Украины по ЧС.
Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в среду сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба. Мэрия Одессы сообщила, что после ЧП госпитализировали мужчину. Это уже третье обрушение дома в городе за последний месяц.
"Погибших в результате происшествия нет. В течение 10-12 июня проводились работы по демонтажу аварийных конструкций здания и уборке строительного мусора. Всего вывезено 548 кубометров строительного мусора. По состоянию на 7.00 (совпадает с мск - ред.) 13 июня работы по разборке строительных конструкций завершены", - говорится в сообщении.