Спасатели завершили разбор завалов дома в Одессе

Пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС в среду сообщила, что четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей. В разрушенной части дома расположены пять квартир, в которых проживали 10 человек. В МВД уточнили, что в результате обрушения была повреждена газовая труба. Мэрия Одессы сообщила, что после ЧП госпитализировали мужчину. Это уже третье обрушение дома в городе за последний месяц.