В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в пятницу на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне, потушен, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Накануне Морская префектура Средиземноморья проинформировала об инциденте на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987 году, введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. При пожаре никто не пострадал, власти заявляли, что угрозы радиационного заражения нет, вооружений на подлодке не было.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
"Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы (с огнем - ред.), в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им", - написала министр в Twitter.
Она добавила, что отправляется в город Тулон, где находится подлодка.