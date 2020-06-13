В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке

"Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы (с огнем - ред.), в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им", - написала министр в Twitter.