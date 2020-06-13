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В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
2020-06-13T09:17
флоранс парли
тулон
франция
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флоранс парли, тулон, франция, в мире

В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке

09:17 13.06.2020
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© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
© Фото : Préfecture maritime de la Méditerranée
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший в пятницу на атомной подводной лодке (АПЛ) на военно-морской базе во французском Тулоне, потушен, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.
Накануне Морская префектура Средиземноморья проинформировала об инциденте на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987 году, введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года АПЛ находилась в Тулоне на техобслуживании. При пожаре никто не пострадал, власти заявляли, что угрозы радиационного заражения нет, вооружений на подлодке не было.
© Фото : Préfecture maritime de la MéditerranéeПожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
© Фото : Préfecture maritime de la Méditerranée
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции

"Сегодня ночью, в 00.50, пожар на борту подводной лодки Perle был потушен после более чем 14 часов борьбы (с огнем - ред.), в которой участвовали около сотни пожарных, а также более 150 человек, которые оказывали им содействие. Спасибо им", - написала министр в Twitter.

Она добавила, что отправляется в город Тулон, где находится подлодка.
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Флоранс ПарлиТулонФранцияВ мире
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