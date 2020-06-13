Историческая возможность или ошибка: в Израиле оценили планы по аннексии

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн — РИА Новости. Запланированная на июль аннексия территорий Западного берега реки Иордан в рамках сделки века президента США Запланированная на июль аннексия территорий Западного берега реки Иордан в рамках сделки века президента США Дональда Трампа спровоцировала раскол в израильском обществе: сторонники распространения израильского суверенитета считают предстоящее событие уникальной исторической возможностью, противники критикуют намерения премьер-министра Биньямина Нетаньяху и справа, и слева.

Арабист и эксперт междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова вошла в число 25 экс-депутатов Кнессета, подписавших обращение к сенаторам и конгрессменам США против предстоящей аннексии. Авторы письма опасаются ее негативных последствий. Большинство израильтян разделяют эти опасения, заявила Светлова РИА Новости.

"Самый большой блок — это блок тех, кто считает, что аннексия может нам только навредить", — рассказала она. По ее словам, сторонники этой позиции уверены, что "ни при каких условиях нельзя аннексировать вообще ничего, ни Иорданскую долину, ни конкретные поселения, поселенческие блоки, ни тем более поселенческие форпосты или Западный берег".

"Это чревато, во-первых, осложнениями здесь, региональными с соседними странами: Иордания, Египет. Может угрожать мирному процессу и способствовать всплеску террористической деятельности на территории Западного берега, возможно также и в секторе Газа. Ослабление ФАТХА, ослабление Абу Мазена за счет роста популярности ХАМАСа и все, что отсюда вытекает", — полагает экс-парламентарий.

Сами поселенцы критикуют планы аннексии по другой причине. Жители еврейских поселений на Западном берегу, к которому они применяют историческое название "Иудея и Самария", предполагают, что за распространение израильского суверенитета в рамках сделки века Трампа придется заплатить созданием и признанием палестинского государства.

"Главная "заноза" этого плана — это, конечно, создание палестинского государства, которое поселенческое движение никогда не признавало и никогда не признает — ни создания какого-либо другого государства, ни предъявления прав на нашу землю другого народа. И это то, что вызывает у нас такую резкую реакцию", — рассказал РИА Новости глава совета поселений Гуш Эциона Шломо Нееман. По словам одного из лидеров поселенческого движения, нет уверенности, что все израильские поселения "за зеленой чертой" войдут в "карту суверенитета".

"Для нас это принципиально. Это наши жители, мы народные избранники на этих местах. У меня 22 поселения, пять из них остаются за рамками суверенитета, я никак не могу на это согласиться. Это наши люди, мы для этого избраны, мы в это верим. Это наша идеология и наша работа", — заявил Нееман.

Значительная часть претензий поселенцев к плану распространения суверенитета может быть решена в ближайшее время в партнерстве с американской администрацией, сказал РИА Новости министр водных ресурсов и высшего образования Израиля Зеев Элькин . Министр от правящей партии "Ликуд" уверен, что израильский суверенитет будет распространен на все еврейские поселения.

"Все поселения войдут в карту суверенитета. Поселенцы действительно обеспокоены вопросом доступа и дорог, которые будут к удаленным населенным пунктам, и еще обеспокоены целым рядом вопросов, часть моментов, которые они поднимают, действительно серьезные. Мы общаемся с американцами для того, чтобы решить эти проблемы. Часть проблем будет решена, не думаю, что удастся решить все. Но в принципе речь идет об историческом шаге для Израиля", — отметил Элькин.

План аннексии может принести политические дивиденды его сторонникам лишь до момента его реализации, уверена Светлова. Фактическое распространение суверенитета может привести к драматическим последствиям и вызвать политическую нестабильность в стране, полагает экс-депутат.

"Если представить себе, что сейчас премьер-министр провозглашает аннексию, а через несколько дней начинаются смертоносные террористические атаки и Иордания разорвет с нами отношения, то мне кажется, что это отрицательно ударит также по популярности самого премьер-министра. И в общем-то, Нетаньяху на протяжении последних нескольких лет был сторонником конфликт-менеджмента, управления конфликтом, а не раскачивания лодки. А вот аннексия, она и есть раскачивание той самой лодки, опасное, чреватое непредсказуемыми последствиями для Израиля", — считает Светлова.

Руководство Палестины уже заявило о разрыве всех отношений с Израилем, включая сотрудничество в сфере безопасности. Но представителей "Ликуд" не пугает даже обещание палестинского руководства провозгласить независимое палестинское государство в границах 67-го года в ответ на аннексию, о чем объявил в минувший вторник премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе. Сторонники Нетаньяху предстоящую аннексию называют гарантией невозвращения к границам 67-го года и не считают угрозы палестинской стороны существенными.

"Поэтому борьба с терроризмом и угроза оружием — это для нас не ново, мы умеем с этим справляться. А что касается сотрудничества Израиля и Палестинской автономии в области безопасности, в этом интерес лидеров ФАТХа больше, чем интерес Израиля. Если бы не сотрудничество с Израилем, с ними бы ХАМАС сделал бы то же самое, что сделал в секторе Газа — давно сверг бы этот режим", — рассказал Элькин РИА Новости.

По словам министра, в ближайшие месяц или два Израиль распространит свой суверенитет на 30% территории Иудеи и Самарии (Западного берега реки Иордан) в рамках сделки века. Элькин надеется, что, несмотря на звучащую сегодня критику этого решения, со временем международное сообщество примет новые границы Израиля.