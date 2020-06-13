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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, даниил бриман, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Горечь коронавируса: чего ожидают российские пивовары

09:16 13.06.2020
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© Depositphotos / nayneung1Открытая пивная банка
Открытая пивная банка
© Depositphotos / nayneung1
Открытая пивная банка . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Коронавирус ощутимо повлиял на российский рынок пива, который и без того преимущественно сокращался в последние годы: рестораны и бары весной были закрыты, шашлычный сезон толком не начался. В преддверии Дня пивовара представители отрасли рассказали РИА Новости, как пережили время самоизоляции и чего можно ожидать от второй половины года.
Работники российских пивоваренных компаний отмечают свой профессиональный праздник во вторую субботу июня - в текущем году это 13 июня. Подобная традиция была утверждена решением совета Союза российских пивоваров в 2003 году.
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"Сейчас очень сложно делать прогнозы, ведь мы не знаем, насколько быстро будет восстанавливаться сфера гостеприимства - рестораны, бары, отели и курорты. Насколько быстро люди туда вернутся. Кроме того, не ясны перспективы снятия ограничений, и вернутся ли они осенью, если, не дай бог, возникнет часто сейчас упоминаемая вторая волна коронавируса", - рассуждает председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.
Он отмечает: если в апреле наблюдался всплеск продаж пива - в торговом звене он составлял примерно 7-10% по сравнению с прошлым годом, - то уже в мае ситуация откатилась назад. Начинается лето, но независимые пивовары наблюдают снижение продаж, и даже жаркий июнь в центральной России пока не привел к развороту динамики.
"Мое личное мнение: в этом году российский пивоваренный рынок сократится по сравнению с 2019 годом, а вот насколько большой будет минус - это покажет вторая половина лета и осень, но настроения у нас сдержанные", - говорит собеседник агентства.
По данным Росстата, выпуск пива (кроме отходов пивоварения) в 2019 году чуть снизился по сравнению с предыдущим годом - на 0,1%, до 771 миллиона декалитров. При этом, как сообщало статистическое ведомство, продажи пива и пивных напитков в прошлом году сократились на 2,7% - до 713,2 миллиона декалитров.
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По словам управляющего партнера воронежской пивоварни "Таркос" Дмитрия Тарасевича, основное влияние коронавируса на пивоваренную отрасль связано с ограничением точек продаж: это не только закрытие общепита, но и дополнительные ограничения на работу магазинов разливного пива.
"Все это основные каналы продаж пива от российских независимых малых и средних региональных пивоварен. При этом основный канал продаж крупных транснациональных пивоваренных компаний - ритейл - только показывает рост. Он работает без ограничений, и потребители перетекают в него", - продолжает он.
Гендиректор архангельской "БрауМастер" Владимир Преловский в свою очередь замечает: переориентация малых пивоварен на ритейл осложнена неподходящим форматом тары, пивных кегов, а также ценовыми факторами. При этом ручной розлив пива в пластиковую тару, добавляет глава компании, серьезной компенсации потерь не даст.
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Председатель совета директоров пивоваренного завода "Майкопский" Каплан Панеш оценивает падение продаж продукции в фирменной рознице в 25-30%, оптовых продаж - в 18-20%. "Перспектив положительных не предвидится. К тому же обнаружился дисбаланс в договорных взаимоотношениях с сетевыми магазинами, которые уже не хотят брать тот объем продукции, речь о котором шла в договорах", - говорит Панеш.
Тем не менее пивовары готовятся к летнему сезону. "Недавно было объявлено о долгожданном начале открытия московских летних веранд и ресторанов, о возобновлении внутреннего туризма. В этом смысле оптимизм, конечно, есть, последние новости создают позитивные ожидания", - отмечает председатель совета СРП Бриман.
"Открытие летних площадок общепита может дать некоторый сезонный прирост продаж", - соглашается Преловский из "БрауМастер". Кроме того, по словам Бримана, с учетом пандемии и ограничений из-за нее в этом году возможно смещение пиков потребления пива. "Обычно пиковыми месяцами были июнь-июль, в августе уже начинается спад. Возможно, в этом году пик придется как раз на июль и август", - указывает он.
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Влияние на традиции

Распространение коронавируса повлияло на формат работы многих секторов экономики, и пивоваренная отрасль исключением не стала. "Часть сотрудников ушла из офисов в онлайн. На самом производстве, разумеется, необходимо физическое присутствие. В целом, думаю, инструменты дистанционной работы в отрасли начнут использоваться чаще, чем раньше, и это хорошо", - говорит председатель совета СРП.
Изменения возможны и с точки зрения потребительского поведения. По мнению гендиректора "БрауМастер", падение покупательской способности переориентирует выбор покупателей на недорогое пиво, в том числе - на федеральные бренды и безакцизное, то есть заведомо более дешевое, пиво.
Каплан Панеш предполагает, что формат покупательских предпочтений в Адыгее не изменится: пиво будет продаваться преимущественно в магазинах, высоких продаж в ресторанах и барах ждать не стоит. "Хотя, не можем отметить между людьми социальной дистанцированности. Также не можем отметить роста в нашем регионе потребительского интереса к безалкогольной продукции", - добавляет председатель совета директоров предприятия.
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Не исключено, что пандемия окажет влияние и на то, как люди покупают пиво. Например, несколько лет назад в России был представлен "Робобар" - технология самообслуживания, при помощи которой человек может сам, без бармена, может налить себе напиток.
"Уже сейчас существуют аппараты, которые могут осуществлять продажи пива без непосредственного контакта продавца с упаковкой. То есть сам потребитель берет упаковку из чистого контейнера, наливает пиво. Конечно, возможно, что такие технологии будут развиваться", - считает Бриман.
"Но, во-первых, производство пива - это процесс с высочайшей степенью стерильности, и можно быть абсолютно уверенным, что никакой опасности ни напиток, ни упаковка для потребителя не представляют. А во-вторых, давайте не будем забывать, что потребление пива - это еще и многовековые традиции встреч, общения. Хочется верить, что все события этого года никак не повлияют на эти традиции", - заключает он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДаниил БриманФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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