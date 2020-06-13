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В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
2020-06-13T09:07
хезб-э-ислами
исламское государство
хост (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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хезб-э-ислами, исламское государство, хост (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении

09:07 13.06.2020
58
© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов в Афганистане
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на заявление местной полиции.
Сообщается, что нападение произошло в пятницу вечером в округе Алишер, жертвами стали восемь человек, включая члена "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана).
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В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Хезб-э-ИсламиИсламское государствоХост (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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