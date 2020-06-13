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В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
2020-06-13T09:05
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В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками

09:05 13.06.2020
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© AP Photo / Rocket Lab Запуск ракеты "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии
Запуск ракеты Электрон со стартовой площадки в Новой Зеландии
© AP Photo / Rocket Lab
Запуск ракеты "Электрон" со стартовой площадки в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab с группой спутников, пуск которой откладывался из-за коронавируса, успешно стартовала с космодрома в Новой Зеландии, сообщила компания.
"Пуск есть!" – говорится в сообщении компании в Twitter.
Старт Electron планировался на 30 марта, но подготовка к нему была приостановлена из-за введения ограничительных мер в Новой Зеландии в связи с пандемией коронавируса. В начале мая НАСА сообщило, что пуск состоится 15 мая, однако позже стало известно, что космодром может возобновить пуски только 11 июня.
Космический аппарат Глонасс
6 июня, 03:09Хочу стать космонавтом
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Ракете Electron предстоит отправить в космос спутник НАСА ANDESITE для изучения магнитосферы Земли, три аппарата в интересах Национального управления военно-космической разведки США и австралийский технологический спутник M2 Pathfinder. С 2017 года осуществлено 11 пусков ракеты, первый из которых был аварийным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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