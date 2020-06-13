https://ria.ru/20200613/1572875495.html
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
2020-06-13T08:50
2020-06-13T08:50
георгий мурадов
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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георгий мурадов, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости.
Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым
при президенте РФ Георгий Мурадов
заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского
найти партнеров для обсуждения крымского вопроса продиктовано безысходностью.
Президент Украины
Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном
, и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.
"Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория", - сказал РИА Новости Мурадов.
Постпред предложил Зеленскому провести обсуждение со своим партнером из Швеции в историческом городе Полтава, под которым в 1709 году произошла Полтавская битва, в которой российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.
"Может у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель", - подчеркнул Мурадов.