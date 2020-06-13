В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном , и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.

"Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория", - сказал РИА Новости Мурадов.

Постпред предложил Зеленскому провести обсуждение со своим партнером из Швеции в историческом городе Полтава, под которым в 1709 году произошла Полтавская битва, в которой российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.