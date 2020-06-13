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В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
2020-06-13T08:50
георгий мурадов
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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георгий мурадов, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью

08:50 13.06.2020
1855
© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что стремление украинского президента Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения крымского вопроса продиктовано безысходностью.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Twitter, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.
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В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова
"Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория", - сказал РИА Новости Мурадов.
Постпред предложил Зеленскому провести обсуждение со своим партнером из Швеции в историческом городе Полтава, под которым в 1709 году произошла Полтавская битва, в которой российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.
"Может у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель", - подчеркнул Мурадов.
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Вчера, 19:15
Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
75220001
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Георгий МурадовВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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