Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова

"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету... Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала Штурм.

Накануне актер записал видео, в котором попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ефремов обещал помочь его родственникам, а также заявил, что намерен честно понести наказание. Кроме того, по словам артиста, садиться за руль в пьяном виде "непростительно". Также Ефремов заявил, что не знает, как жить дальше.