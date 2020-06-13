Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Певица Наталья Штурм заявила в Instagram, что верит Михаилу Ефремову, выпустившему видеообращение после смертельного ДТП в Москве.
"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету... Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала Штурм.
Накануне актер записал видео, в котором попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ефремов обещал помочь его родственникам, а также заявил, что намерен честно понести наказание. Кроме того, по словам артиста, садиться за руль в пьяном виде "непростительно". Также Ефремов заявил, что не знает, как жить дальше.
Вечером 8 мая на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Актера задержали. Экспертиза показала, что он был пьян.
Пострадавший в ДТП водитель автомобиля Сергей Захаров умер в больнице. Против актера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.