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Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
2020-06-13T08:54
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Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова

08:50 13.06.2020 (обновлено: 08:54 13.06.2020)
11239
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Певица Наталья Штурм заявила в Instagram, что верит Михаилу Ефремову, выпустившему видеообращение после смертельного ДТП в Москве.
"Многие из нас не знают как дальше жить. Хотя видимых причин вроде и нету... Но у Михаила Ефремова есть эта причина, она не надумана, она беспощадна реальна", — написала Штурм.
Накануне актер записал видео, в котором попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ефремов обещал помочь его родственникам, а также заявил, что намерен честно понести наказание. Кроме того, по словам артиста, садиться за руль в пьяном виде "непростительно". Также Ефремов заявил, что не знает, как жить дальше.
Вечером 8 мая на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ. Актера задержали. Экспертиза показала, что он был пьян.
Пострадавший в ДТП водитель автомобиля Сергей Захаров умер в больнице. Против актера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
Анна Мария Ефремова
02:08
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
9557635
Обсудить 1
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваНаталья ШтурмРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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