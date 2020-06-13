В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 143 выздоровевших пациента, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19. 143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе – 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 285 детей. 2050 пациентов выздоровели, 53 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 11 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1741. Еще 243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области проведено 151,2 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 757 жителей региона, 21 963 человека сняты с меднаблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф