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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572875430.html
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
2020-06-13T08:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19

08:48 13.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 143 выздоровевших пациента, скончались три человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19. 143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет", - говорится в сообщении.
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Власти констатируют, что всего в регионе – 4177 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 285 детей. 2050 пациентов выздоровели, 53 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 48 человек. На ИВЛ – 11 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1741. Еще 243 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы региона.
Всего в Новосибирской области проведено 151,2 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 757 жителей региона, 21 963 человека сняты с меднаблюдения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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