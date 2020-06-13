В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 13 июня в Новосибирской области за сутки выявили 108 новых случая COVID-19. 143 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались три пациента: мужчины в возрасте 55 и 75 лет и женщина 34 лет", - говорится в сообщении.