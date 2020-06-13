Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572875209.html
Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
2020-06-13T08:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
президентские выборы в сша
оклахома
аризона
талса
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1200x0_80_0_0_61d710a5ac6877b90fc6349a1e9a80af.jpg
https://ria.ru/20200526/1571982482.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200312/1568498358.html
оклахома
аризона
талса
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572875209.html?chat_room_id=1572875209
Новости
ru-RU
207
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_0:154:2338:1469_1200x0_80_0_0_61d710a5ac6877b90fc6349a1e9a80af.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_174:0:2338:1623_1200x0_80_0_0_4af180c6795176747adebe21fbeeee4c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215204_715:0:2338:1623_1200x0_80_0_0_4caaf9d4520cceb93c024145a4910b17.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, президентские выборы в сша, оклахома, аризона, талса, сша, в мире

Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме

08:37 13.06.2020
207
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перенес на один день свой предвыборный митинг в городе Талса, штат Оклахома, в связи с тем, что 19 июня во многих американских штатах отмечается так называемый Juneteenth - день освобождения рабов.
Ранее сообщалось, что Трамп возобновит выступления на митингах перед своими сторонниками, первый такого рода митинг должен состояться в Оклахоме, последующие во Флориде, Аризоне и Северной Каролине.
США
26 мая, 02:49
Постпред России: в США почти помешались на "вмешательстве в выборы"

"Мы ранее запланировали наш митинг в Талсе, штат Оклахома, на 19 июня, это большое дело. К сожалению, это накладывается на День освобождения. Многие из моих афроамериканских друзей и сторонников обратились ко мне с предложением рассмотреть перенос даты (митинга – ред.) из уважения к этому празднику, проведения этого важного события и того, что оно представляет. Поэтому я решил перенести наш митинг на субботу, 20 июня, чтобы удовлетворить их просьбы", - написал Трамп в Twitter.

Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках, - из-за эпидемии коронавируса. К настоящему времени многие штаты начали снимать ограничения по коронавирусу, но почти все до сих пор запрещают крупные собрания граждан.
Не может быть! Путин не участвует в выборах в США
12 марта, 15:45Акценты
Не может быть! Путин не участвует в выборах в СШАУ Белого дома нет информации о том, что Кремль поддерживает кого-то из кандидатов в президенты США. Но американские депутаты не верят, потому что в их картине мира такого просто не может быть.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
201000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампПрезидентские выборы в СШАОклахомаАризонаТалсаСШАВ мире
Рекомендуем
Ребенок в больнице
ВОЗ оценила риск передачи COVID-19 от матери ребенку при кормлении грудью
Полицейский в Афганистане
В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Запуск ракеты Электрон со стартовой площадки в Новой Зеландии
В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Прокуроры три часа говорили с премьером Италии по делу о зонах карантина
Медик выходит из машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
Медицинский работник выходит из машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
09:17В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния