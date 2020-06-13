Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572874933.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
2020-06-13T08:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1200x0_80_0_0_4265b78b7a69bfd73686e84f14bf19d3.jpg
ташкент
узбекистан
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572874933.html?chat_room_id=1572874933
Новости
ru-RU
204
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1200x0_80_0_0_4265b78b7a69bfd73686e84f14bf19d3.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_244:0:993:562_1200x0_80_0_0_6a76a5ba236dabce450c5dbc08446812.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_294:0:856:562_1200x0_80_0_0_7d7507b4ba8a627891cc11c3594784c4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи

08:20 13.06.2020
204
© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 32 человека и превысило 4,9 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 4869, 19 пациентов скончались, 3758 выздоровели.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"По состоянию на 13 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4901", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу всего было зафиксировано 128 новых случаев COVID-19, в четверг – 118, в среду – 103.
По данным минздрава, сейчас на лечении находятся 1124 пациента с COVID-19, в том числе 14 - в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом.
Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов в регионах, где ситуация с коронавирусом стабильна.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
Медицинский работник выходит из машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
Девушка во время самоизоляции дома
В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19
Бывший президент Боливии Эво Моралес
Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Вид на Пекин
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Полицейский в Афганистане
В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
Прохожие на улице в Пекине
В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за COVID-19
Северокорейские болельщики на трибуне на XXIII зимних Олимпийских играх
Надежды исчезли вслед за Кимом. Почему Северная Корея порвала с Сеулом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
09:17В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния