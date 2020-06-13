СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США объявило о планах опубликовать к 19 июня расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству", сообщает газета Washington Post.
В 2019 году правозащитная группа EPIC и новостной ресурс BuzzFeed News подали иск в суд против минюста с требованием полностью опубликовать доклад Мюллера. Федеральный судья округа Колумбия постановил, что минюст должен предоставить информацию о редактировании доклада.
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Как отмечает издание, минюст США уведомил суд в Вашингтоне, что расширенную и менее отредактированную версию доклада Мюллера опубликуют к 19 июня. В ней, в частности, будет представлена дополнительная информация о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.