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СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
2020-06-13T08:14
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роджер стоун
дональд трамп
министерство юстиции сша
роберт мюллер
сша
в мире
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СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера

08:14 13.06.2020
427
© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США объявило о планах опубликовать к 19 июня расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому вмешательству", сообщает газета Washington Post.
В 2019 году правозащитная группа EPIC и новостной ресурс BuzzFeed News подали иск в суд против минюста с требованием полностью опубликовать доклад Мюллера. Федеральный судья округа Колумбия постановил, что минюст должен предоставить информацию о редактировании доклада.
Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве. 18 апреля 2019
6 ноября 2019, 09:23
В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера
Как отмечает издание, минюст США уведомил суд в Вашингтоне, что расширенную и менее отредактированную версию доклада Мюллера опубликуют к 19 июня. В ней, в частности, будет представлена дополнительная информация о бывшем советнике президента США Дональда Трампа Роджере Стоуне.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.
По ходу пьесы. Голливуд нашел в докладе Мюллера мотивы
25 июня 2019, 18:10Акценты
По ходу пьесы. Голливуд нашел в докладе Мюллера мотивыНе устроила их реакция общества на 400 страниц "разоблачений" связи Трампа с Кремлем, поэтому решили они все переиграть. Всего одно представление, зато с трансляцией в прямом эфире.
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BuzzFeedРоджер СтоунДональд ТрампМинистерство юстиции СШАРоберт МюллерСШАВ мире
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