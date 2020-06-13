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В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции

08:08 13.06.2020
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© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка во время самоизоляции дома
Девушка во время самоизоляции дома
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка во время самоизоляции дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Возвращение из длительного режима изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия каждого человека, поэтому надо воспринимать этот период не как "возвращение" к чему-то старому, а как новый этап с новыми возможностями, советуют специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ.
Психологи отмечают, что последние месяцы внесли большие изменения в жизнь каждого человека: поменялись планы и образ жизни, люди столкнулись с проблемами, о которых даже не могли подумать раньше. Сейчас наступает время, когда можно постепенно возвращаться к более привычным образу и ритму жизни. Но так же, как в процессе действия жестких ограничительных мер многие могли испытывать трудности адаптации к новым и внезапным условиям, возвращение из изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия.
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"Важно понимать, что снятие режима изоляции – это постепенный и последовательный процесс, который не завершится одним днем. Также стоит учитывать, что период самоизоляции не является "паузой" для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию "до". При этих условиях возникает необходимость адаптироваться к изменившимся условиям заново", - отмечается в рекомендациях ЦЭПП.
Психологи подчеркивают, что дискомфорт может вызвать не только необходимость вновь перестраиваться, но и отсутствие четкого плана действий, который бы состоял из последовательных этапов. Такой план может помочь вернуть ощущение предсказуемости событий, контроля и благодаря этому способствовать улучшению психологического состояния.
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"Воспользовавшись информацией о том, как именно будут сниматься ограничения, начинайте планировать свои действия заранее. В этой ситуации, по сравнению с периодом введения ограничительных мер, есть преимущество - сейчас у вас есть информация о последовательности и временных периодах отмены ограничений", - советуют психологи.
Рекомендуется составлять план на весь день – это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроля. Когда же ситуация станет стабильнее, можно строить планы на более продолжительный период, например, на неделю. Важно ставить перед собой реалистичные, выполнимые задачи и уже продумывать, чем можно будет заняться после полного снятия ограничительных мер.
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Следует обязательно обсудить и согласовать план своих действий с близкими. Возможности и темп выхода из изоляции могут быть разными даже для членов одной семьи в зависимости от возраста, состояния здоровья и рода занятий.
"Не торопитесь, будьте последовательны, не стройте невыполнимых планов. Планы должны соответствовать реальным возможностям; помните, что под влиянием внешних обстоятельств даже хорошо продуманный план может измениться. Будьте готовы корректировать план под влиянием меняющейся ситуации", - советуют психологи ЦЭПП.
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