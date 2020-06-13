В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41

"На 13 июня 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.

В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником

В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником

По его словам, девять случаев выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, 14 случаев у контактных лиц, находившихся под медицинским наблюдением. У остальных 18 источник инфекции не установлен.

"За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. В Ошской городской больнице умер пациент - мужчина, 52 года", - добавили в штабе. При этом выздоровели 54 пациента.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2207, среди которых 429 медработников. Умерли 27 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1722 пациентов.