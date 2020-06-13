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Распространение нового коронавируса
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В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
2020-06-13T07:58
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коронавирус covid-19
киргизия
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41

07:58 13.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 13 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии возросло на 41, один человек умер, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 13 июня 2020 года по республике зарегистрирован 41 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
9 июня, 10:15Распространение нового коронавируса
В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником
По его словам, девять случаев выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, 14 случаев у контактных лиц, находившихся под медицинским наблюдением. У остальных 18 источник инфекции не установлен.
"За прошедшие сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. В Ошской городской больнице умер пациент - мужчина, 52 года", - добавили в штабе. При этом выздоровели 54 пациента.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2207, среди которых 429 медработников. Умерли 27 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1722 пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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