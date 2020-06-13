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Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
2020-06-13T07:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19

07:20 13.06.2020 (обновлено: 07:52 13.06.2020)
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Власти Пекина выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей на одном из крупнейших в городе оптовых рынков, где ранее был обнаружен коронавирус, заявила на пресс-конференции в субботу заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.
"Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке "Синьфади" выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у не было никаких симптомов", - сообщила Пан Синхо.
Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку "Синьфади", либо работали там, либо часто посещали.
Пан Синхо также добавила, что еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.
Все они были помещены в карантин для дальнейшего медицинского наблюдения. Также в карантин помещены 139 человек, которые вступали с зараженными в тесный контакт.
Также она сообщила, что в пятницу была проведена масштабная проверка в крупных супермаркетах и на сельскохозяйственных рынках по всему городу, всего было собрано 5424 образца с мяса, морепродуктов, различных продуктов питания и с различных предметов окружающей среды, включая мусорные баки, столы, дверные ручки, раковины. В результате 40 образцов, взятые из окружающей среды на рынке "Синьфади", дали положительный результат, все остальные были отрицательными.
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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка 10 тысяч человек.
В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболевший мужчина в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади". В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.
Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки, по состоянию на вечер пятницы на рынке выборочно проверили говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты, но на взятых с них образцах вирус обнаружен не был.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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