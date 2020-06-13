Союз пивоваров раскрыл вкусы россиян

"Мы не очень отличаемся от других стран - у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10-12% и содержанием этилового спирта от 4% до 5%. Мы в профессиональной терминологии используем слово "питкость": напиток легко пьется, человек может выпить его больше, сохраняя ясность сознания и возможность продолжения коммуникации. Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью", - рассказал Бриман в преддверии праздника.