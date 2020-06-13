Врач рассказал, как избежать болезней почек

По словам специалиста, для этого необходимо регулярно следить за давлением и уровнем сахара в крови, а также следить за весом, не допускать, чтобы талия заплывала жиром.

Кроме того, человек должен быть физически активными, не курить и не злоупотреблять алкоголем, правильно и не чрезмерно питаться, отметил Шилов. Врач предупредил, что не стоит злоупотреблять лекарствами, так как многие из них оказывают нефротоксический эффект.