https://ria.ru/20200613/1572874287.html
Врач рассказал, как избежать болезней почек
2020-06-13T07:00
2020-06-13T08:22
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Главный внештатный специалист-нефролог Минздрава
, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии "АиФ
", как избежать хронических заболеваний почек.
По словам специалиста, для этого необходимо регулярно следить за давлением и уровнем сахара в крови, а также следить за весом, не допускать, чтобы талия заплывала жиром.
Кроме того, человек должен быть физически активными, не курить и не злоупотреблять алкоголем, правильно и не чрезмерно питаться, отметил Шилов. Врач предупредил, что не стоит злоупотреблять лекарствами, так как многие из них оказывают нефротоксический эффект.
Он также пояснил, что основная причина возникновения хронических заболеваний почек — это болезни цивилизации: диабет второго типа, артериальная гипертония, метаболический синдром, мочекаменная болезнь.
По словам Шилова, на их развитие влияет и возраст: чем старше человек, тем хуже состояние его почек, что связано с накоплением этих хронических заболеваний.