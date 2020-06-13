СМИ: Помпео планирует встречу с представителями правительства Китая

По данным газеты, планы относительно поездки Помпео все еще дорабатываются.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.