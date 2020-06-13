https://ria.ru/20200613/1572874226.html
СМИ: Помпео планирует встречу с представителями правительства Китая
2020-06-13T06:45
2020-06-13T06:45
майк помпео
китай
сша
в мире
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майк помпео, китай, сша, в мире
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
планирует провести встречу с представителями правительства КНР на Гавайях
, сообщает газета Politico
со ссылкой на источники.
По данным газеты, планы относительно поездки Помпео все еще дорабатываются.
Госдепартамент отказался комментировать изданию эту информацию. Посольство Китая
в США также не ответило на запрос Politico.
В последнее время отношения между США и Китаем вновь обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности специального административного района страны - Гонконга
, который, как считают в Вашингтоне
, направлен на ликвидацию его высокой автономии. Президент США Дональд Трамп
уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.