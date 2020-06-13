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Распространение нового коронавируса
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В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19
2020-06-13T06:33
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19

06:33 13.06.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 348, скончались еще 18 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 258 новых случаях заражения и 8 летальных исходах, выявленных за сутки.
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 022 случая заражения новым коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8781 пациент с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 612), Северном Рейне-Вестфалии (39 137) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7252 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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