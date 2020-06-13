В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 258 новых случаях заражения и 8 летальных исходах, выявленных за сутки.

В общей сложности в ФРГ выявлены 186 022 случая заражения новым коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8781 пациент с COVID-19.