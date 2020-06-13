В Сети высмеяли новую PlayStation 5

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли внешний вид консоли PlayStation 5 от японской корпорации Пользователи Сети высмеяли внешний вид консоли PlayStation 5 от японской корпорации Sony

Sony на презентации в четверг показала внешний вид PlayStation 5 в белом исполнении с черными вставками и синей подсветкой. На корпусе приставки имеются вырезы под вентиляторы, предназначенные для охлаждения устройства. Геймпад представлен в том же цвете, что и консоль. Кроме того, компания Sony продемонстрировала беспроводную гарнитуру, HD-камеру и пульт дистанционного управления.

Пользователи из разных стран сошлись в том, что где-то эту консоль они уже видели. Например, на кухне.

Вдруг захотелось показать свой тостер pic.twitter.com/nIuKWU3DRg — кровьтополей (@nvm_lj) June 11, 2020

Некоторые пользователи предположили, как будет выглядеть квартира, в которой будет органично смореться приставка.

Дизайн консоли // дизайн квартиры, где будет стоять консоль pic.twitter.com/69cjN0Gvua — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) June 11, 2020

Некоторым пользователям PlayStation 5 напомнила проносящийся мимо с грохотом поезд.

Кто-то посчитал, что новая приставка похожа на утиный клюв.

The PS5 design is pretty fowl pic.twitter.com/VeoWeCnNBN — Anthony (@kindekuma) June 11, 2020

А некоторым консоль напомнила вентилятор.

Кто-то усмотрел сходство с "оком Саурона".