В Сети высмеяли новую PlayStation 5

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли внешний вид консоли PlayStation 5 от японской корпорации Sony.
Sony на презентации в четверг показала внешний вид PlayStation 5 в белом исполнении с черными вставками и синей подсветкой. На корпусе приставки имеются вырезы под вентиляторы, предназначенные для охлаждения устройства. Геймпад представлен в том же цвете, что и консоль. Кроме того, компания Sony продемонстрировала беспроводную гарнитуру, HD-камеру и пульт дистанционного управления.
Пользователи из разных стран сошлись в том, что где-то эту консоль они уже видели. Например, на кухне.
Вдруг захотелось показать свой тостер pic.twitter.com/nIuKWU3DRg— кровьтополей (@nvm_lj) June 11, 2020
Некоторые пользователи предположили, как будет выглядеть квартира, в которой будет органично смореться приставка.
Дизайн консоли // дизайн квартиры, где будет стоять консоль pic.twitter.com/69cjN0Gvua— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) June 11, 2020
Некоторым пользователям PlayStation 5 напомнила проносящийся мимо с грохотом поезд.
PS5のデザイン、空気清浄機より中央線特急あずさ・かいじのE353系に似てると思う— 快速コミケット 虎ノ門ヒルズ開業記念号 (@Rinkai70_000) June 11, 2020
おまけにアルファベット、数字の字体もそっくり#PS5 #PlayStation5 pic.twitter.com/qnl5szs0lU
Кто-то посчитал, что новая приставка похожа на утиный клюв.
The PS5 design is pretty fowl pic.twitter.com/VeoWeCnNBN— Anthony (@kindekuma) June 11, 2020
А некоторым консоль напомнила вентилятор.
PS5 потрясающая pic.twitter.com/xsIjciijBJ— Mr. Chadstoffelees (@_Nick_theFox) June 11, 2020
Кто-то усмотрел сходство с "оком Саурона".
I'm just saying pic.twitter.com/UNTEFEDDmu— David Pierce (@pierce) June 11, 2020
Sony PlayStation 5 – находящаяся в разработке игровая приставка нового поколения. По словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, приставка должна поступить в продажу в конце 2020 года.