СМИ: советник Трампа заявил, что Белый дом не ждет второй волны COVID-19

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация США не ожидает второй волны заболевания новым коронавирусом в США, а вспышки в некоторых частях страны можно контролировать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на записи закрытого заседания.
По данным издания, Кудлоу пытался убедить в этом инвесторов на закрытом онлайн заседании в пятницу с участием клиентов инвестиционно-консалтинговой компании Evercore.
"Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые", - приводит газета слова Кудлоу.
Советник Трампа указал на рост числа случаев в Южной Каролине и Аризоне, отметив, что это связано со "значительно возросшими объемами тестирования", а не второй волной заболевания.
"Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны", - заявил он.
Издание также сообщает, что, по словам источника из Белого дома, участие Кудлоу в закрытом заседании было одобрено юристами с точки зрения этики.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Более 540 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.