СМИ: советник Трампа заявил, что Белый дом не ждет второй волны COVID-19

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация США не ожидает второй волны заболевания новым коронавирусом в США, а вспышки в некоторых частях страны можно контролировать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на записи закрытого заседания.

По данным издания, Кудлоу пытался убедить в этом инвесторов на закрытом онлайн заседании в пятницу с участием клиентов инвестиционно-консалтинговой компании Evercore.

"Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые", - приводит газета слова Кудлоу.

Советник Трампа указал на рост числа случаев в Южной Каролине Аризоне , отметив, что это связано со "значительно возросшими объемами тестирования", а не второй волной заболевания.

"Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны", - заявил он.

Издание также сообщает, что, по словам источника из Белого дома, участие Кудлоу в закрытом заседании было одобрено юристами с точки зрения этики.

Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Более 540 тысяч человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.