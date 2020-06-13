Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572874038.html
СМИ: советник Трампа заявил, что Белый дом не ждет второй волны COVID-19
2020-06-13T06:25
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_0:522:5760:3762_1200x0_80_0_0_922d06fc7fab01201ae1f9e31f4b6610.jpg
2
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572874038.html?chat_room_id=1572874038
Новости
ru-RU
333
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_0:522:5760:3762_1200x0_80_0_0_922d06fc7fab01201ae1f9e31f4b6610.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_612:0:5628:3762_1200x0_80_0_0_bfc66675010c5559f24156559455d9bb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_1239:0:5001:3762_1200x0_80_0_0_d7d7cba8e24f840bbc39c76f77f83319.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

СМИ: советник Трампа заявил, что Белый дом не ждет второй волны COVID-19

06:25 13.06.2020
333
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Советник президента по экономическим вопросам Ларри Кудлоу заявил инвесторам, что администрация США не ожидает второй волны заболевания новым коронавирусом в США, а вспышки в некоторых частях страны можно контролировать, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на записи закрытого заседания.
По данным издания, Кудлоу пытался убедить в этом инвесторов на закрытом онлайн заседании в пятницу с участием клиентов инвестиционно-консалтинговой компании Evercore.
"Собственно, история в том, что были некоторые вспышки вируса, очень контролируемые", - приводит газета слова Кудлоу.
Советник Трампа указал на рост числа случаев в Южной Каролине и Аризоне, отметив, что это связано со "значительно возросшими объемами тестирования", а не второй волной заболевания.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Эксперты не видят новой волны. Позвольте мне еще раз повторить: никакой новой волны", - заявил он.
Издание также сообщает, что, по словам источника из Белого дома, участие Кудлоу в закрытом заседании было одобрено юристами с точки зрения этики.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 113 тысяч смертельных случаев. Более 540 тысяч человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
171000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие на улице в Пекине
В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за COVID-19
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Обращение Михаила Ефремова
Запашный не узнал "артиста Ефремова" в его видеообращении
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19
Вид на Пекин
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Словения
СМИ: Словения откроет границу с Италией и Черногорией 15 июня
Аэропорт во Франции
Власти Франции выделят 300 миллионов евро на поддержку аэропортов
Игровая приставка Sony PlayStation 5
В Сети высмеяли новую PlayStation 5
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Северокорейские болельщики на трибуне на XXIII зимних Олимпийских играх
Надежды исчезли вслед за Кимом. Почему Северная Корея порвала с Сеулом
Евгений Пригожин
В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 49 случаев COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
Лента новостейМолния