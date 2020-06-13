https://ria.ru/20200613/1572873792.html
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
2020-06-13T06:07
2020-06-13T07:28
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Пожару на газораспределительной станции в Казани
предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС
России.
В пятницу вечером в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего начался пожар. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.
"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-76 в 22.03 мск установлено, что произошел взрыв в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров", - рассказали в МЧС.
В результате происшествия операторная обрушилась. Из-под завалов пожарные извлекли четырех пострадавших.
На месте ЧП был создан оперативный штаб. По данным ведомства, превышения вредных веществ в воздухе не выявлено.
В главном управлении МЧС по Татарстану ранее сообщали, что на месте ЧП горит факел, его высота достигает 50 метров.
К ликвидации происшествия привлечено 199 человек и 58 единиц техники.
По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана начала свою проверку.