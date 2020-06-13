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Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
2020-06-13T07:46
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Короче говоря, здоровому человеку обязательно надо пройти кучу обследований, сдать кучу анализов - и там обязательно будет выявлен коронавирус!
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса

06:03 13.06.2020 (обновлено: 07:46 13.06.2020)
129992
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Носители коронавируса, которых часто называют бессимптомными, могут не заметить сокращение объема легких и ухудшение функции почек, сообщила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

"В основном "бессимптомники" - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", - рассказала Баранова.

По ее словам, стереометрия была бы полезна, если бы до пандемии все проходили подобные замеры и была возможность сравнить объем легких. "Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими", - рекомендовала биолог.
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Как уточнила Баранова, заболевший COVID-19 может также не замечать снижение функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.
Биолог также отметила, что ряд научных работ описывал "бессимптомное" течение коронавирусной инфекции у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием.
"У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с не выявленными симптомами", - добавила Баранова.
По мнению биолога, беременным не стоит специально заниматься проверкой органов на симптомы коронавируса - безопаснее не увеличивать число контактов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Короче говоря, здоровому человеку обязательно надо пройти кучу обследований, сдать кучу анализов - и там обязательно будет выявлен коронавирус!
13 июня, 08:03
Naum Vygodsky
2550018
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