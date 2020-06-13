СМИ: Словения откроет границу с Италией и Черногорией 15 июня

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Словения откроет границу с Италией и Черногорией для свободного передвижения граждан 15 июня, но введет обязательный карантин для приезжающих из ряда других стран, передает агентство STA.
Сообщается, что правительство Словении включило Италию и Черногорию в список стран, граждане которых с 15 июня могут въезжать в страну без необходимости соблюдать карантин. Этот список был составлен Национальным институтом общественного здоровья (NIJZ) на основе оценки эпидемиологической ситуации в странах и в настоящее время включает 19 государств.
В то же время, также исходя из своей оценки эпидемиологической ситуации, институт составил список из 32 стран, после прибытия из которых с 13 июня необходимо соблюдать 14-дневный карантин вне зависимости от гражданства или разрешения на проживание. В этот список вошли Швеция, Великобритания, Северная Македония, США, Россия и ряд стран Латинской Америки и Азии.
Отмечается, что требования 14-дневного карантина не будут распространяться на перевозчиков грузов, транзитных пассажиров, которые покинут Словению в течение 24 часов, дипломатов и лиц, занятых в службах экстренной помощи.
Ранее сообщалось, что Польша откроет свои границы для граждан стран Евросоюза с 13 июня. Франция с 15 июня откроет границы для путешественников из стран ЕС и ряда других европейских государств. Норвегия, в свою очередь, намерена с 15 июня открыть границы для жителей Северных стран, однако это касается тех территорий, где ситуация с распространением коронавируса является стабильной. Германия снимет ограничения на поездки в соседние страны ЕС с 15 июня, и 16 июля Австрия отменит ограничения для въезжающих из 31 европейской страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.