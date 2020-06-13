СМИ: Словения откроет границу с Италией и Черногорией 15 июня

Сообщается, что правительство Словении включило Италию и Черногорию в список стран, граждане которых с 15 июня могут въезжать в страну без необходимости соблюдать карантин. Этот список был составлен Национальным институтом общественного здоровья (NIJZ) на основе оценки эпидемиологической ситуации в странах и в настоящее время включает 19 государств.