Запашный не узнал "артиста Ефремова" в его видеообращении

"На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов", - написал Запашный, выразив соболезнования семье погибшего водителя.

Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов.