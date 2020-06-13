Запашный не узнал "артиста Ефремова" в его видеообращении

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал в своем Instagram видеобращение актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП со его участием.
Ранее актер записал обращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Ефремов также заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным".
"На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов", - написал Запашный, выразив соболезнования семье погибшего водителя.
Авария с участием артиста произошла понедельник вечером на Садовом кольце. Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице через несколько часов.
Прокуратура Москвы позднее сообщила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.