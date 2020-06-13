Власти Франции выделят 300 миллионов евро на поддержку аэропортов

Также сотрудники пассажирских авиакомпаний смогут до сентября продолжать получать пособие по частичной безработице. А компании, в которых работают менее 250 сотрудников, получат освобождение от уплаты взносов предпринимателей, оплаченных или отсроченных с марта по июнь (за периоды занятости с февраля по май).

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что в связи с позитивными изменениями в ситуации с эпидемией COVID-19 в заморских территориях Франции были согласованы новые положения, адаптированные к ситуации в области здравоохранения, они будут приняты в ближайшие дни. Как уточняется, с момента вступления в силу (не позднее 10 июля) закона об окончании чрезвычайного положения в области здравоохранения все пассажиры, прибывающие в заморские территории, должны будут сдать тест на коронавирус, при этом обязательный карантин по прибытии будет отменен.