Работники пекинского оптового рынка пройдут тест на COVID-19

ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч работников одного из крупнейших оптовых рынков Более 10 тысяч работников одного из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" пройдут тест на COVID-19 после того, как коронавирус был обнаружен на доске для разделки импортированного лосося, пишет в субботу газета "Синьцзинбао".

В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади". В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.

Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки, по состоянию на вечер пятницы на рынке выборочно проверили говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты, но на взятых с них образцах вирус обнаружен не был. Время возобновления работы рынка будет объявлено отдельно.

Рынок "Синьфади" обеспечивает около 90% поставок фруктов и овощей в пекинские магазины и предприятия общественного питания, для того, чтобы не допустить нехватки свежих овощей и фруктов, власти района Фэнтай создали за пределами рынка специализированные временные зоны для торговли. В этих пунктах торговли будут продавать только те продукты, которые поставили в последние часы и не успели разгрузить на рынке, те же продукты, которые уже находятся на рынке, временно опечатаны.

Газета пишет, что доступ на рынок был полностью закрыт уже с 2.30, у всех его въездов собралось множество грузовиков с продуктами, которые попасть на территорию уже не смогли.

Всего с субботы для проведения эпидемиологического расследования были временно закрыты шесть оптовых рынков в разных районах Пекина, включая рынок "Синьфади", рынок морепродуктов "Цзиншэнь", рынок "Шуньсинь Шимэнь", "Сунъюй Дунли", сельскохозяйственные рынки "Ваньсин" и "Дунсыцюй".