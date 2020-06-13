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Работники пекинского оптового рынка пройдут тест на COVID-19
2020-06-13T05:09
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коронавирус covid-19
пекин
китай
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

Работники пекинского оптового рынка пройдут тест на COVID-19

05:09 13.06.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч работников одного из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" пройдут тест на COVID-19 после того, как коронавирус был обнаружен на доске для разделки импортированного лосося, пишет в субботу газета "Синьцзинбао".
В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади". В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.
Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки, по состоянию на вечер пятницы на рынке выборочно проверили говядину, баранину, свинину, овощи и фрукты, но на взятых с них образцах вирус обнаружен не был. Время возобновления работы рынка будет объявлено отдельно.
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Рынок "Синьфади" обеспечивает около 90% поставок фруктов и овощей в пекинские магазины и предприятия общественного питания, для того, чтобы не допустить нехватки свежих овощей и фруктов, власти района Фэнтай создали за пределами рынка специализированные временные зоны для торговли. В этих пунктах торговли будут продавать только те продукты, которые поставили в последние часы и не успели разгрузить на рынке, те же продукты, которые уже находятся на рынке, временно опечатаны.
Газета пишет, что доступ на рынок был полностью закрыт уже с 2.30, у всех его въездов собралось множество грузовиков с продуктами, которые попасть на территорию уже не смогли.
Всего с субботы для проведения эпидемиологического расследования были временно закрыты шесть оптовых рынков в разных районах Пекина, включая рынок "Синьфади", рынок морепродуктов "Цзиншэнь", рынок "Шуньсинь Шимэнь", "Сунъюй Дунли", сельскохозяйственные рынки "Ваньсин" и "Дунсыцюй".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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