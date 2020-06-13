Полиции Айовы запретили удушающие приемы

ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Айова Ким Рейнольдс вслед за другими штатами США подписала закон, который запрещает полиции применение удушающих приемов, сообщает CNN

Кроме этого, как уточняет телеканал, новый закон не позволяет сотрудникам полиции, уволенным за проступки, быть нанятыми в штате.

"Тысячи граждан Айовы, вышедших на улицы, призывают к реформам, направленным на устранение неравенства, с которым сталкиваются цветные люди в нашем штате, я хочу, чтобы вы знали, что это не конец нашей работы. Это только начало", - приводит телеканал слова Рейнольдс на церемонии подписания закона.

Ранее сообщалось, что власти Миннеаполиса согласились запретить применение данного приема. Эту инициативу поддержало также управление по правам человека Миннесоты.

Согласно решению суда, в Миннеаполисе запрещается использование любых захватов шеи и удушающих приемов со стороны полицейских при задержании. Кроме того, каждый сотрудник полиции обязан сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при задержании, включая удушающие приемы, а также препятствовать их использованию всеми доступными способами.

Также и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи. Он также намерен подписать закон, запрещающий применять эти приемы, на уровне штата.