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Полиции Айовы запретили удушающие приемы
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айова, сша, в мире

Полиции Айовы запретили удушающие приемы

04:33 13.06.2020
247
© AP Photo / Eric GayПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / Eric Gay
Полиция в США
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Губернатор штата Айова Ким Рейнольдс вслед за другими штатами США подписала закон, который запрещает полиции применение удушающих приемов, сообщает CNN.
Кроме этого, как уточняет телеканал, новый закон не позволяет сотрудникам полиции, уволенным за проступки, быть нанятыми в штате.
"Тысячи граждан Айовы, вышедших на улицы, призывают к реформам, направленным на устранение неравенства, с которым сталкиваются цветные люди в нашем штате, я хочу, чтобы вы знали, что это не конец нашей работы. Это только начало", - приводит телеканал слова Рейнольдс на церемонии подписания закона.
Ранее сообщалось, что власти Миннеаполиса согласились запретить применение данного приема. Эту инициативу поддержало также управление по правам человека Миннесоты.
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Вчера, 20:41
В Нью-Йорке ввели уголовное наказание за удушающие приемы при задержании
Согласно решению суда, в Миннеаполисе запрещается использование любых захватов шеи и удушающих приемов со стороны полицейских при задержании. Кроме того, каждый сотрудник полиции обязан сообщать о любых случаях неправомерного применения силы при задержании, включая удушающие приемы, а также препятствовать их использованию всеми доступными способами.
Также и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом поручил прекратить по всему штату обучение полицейских удушающим захватам шеи. Он также намерен подписать закон, запрещающий применять эти приемы, на уровне штата.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
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СМИ: в нескольких городах США запретили удушающие приемы задержания
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