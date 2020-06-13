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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
2020-06-13T04:10
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коронавирус covid-19
китай
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19

04:10 13.06.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев заражения коронавирусом, также зарегистрированы семь бессимптомных носителей, выздоровели два пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 11 новых случаев 5 - ввозные, выявлены в городах Тяньцзинь и Шанхай, а также в провинциях Сычуань, Гуандун и Хайнань.
Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 075 случаев коронавирусной инфекции, 78 367 человек выздоровели, 74 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1808, выздоровели 1742 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 13 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 98 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1108 случаев заражения (четыре человека скончались, 1060 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 443 человека (семь скончались, 431 вылечился).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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