В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 83 075 случаев коронавирусной инфекции, 78 367 человек выздоровели, 74 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1808, выздоровели 1742 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены семь таких случаев, из карантина выпустили 13 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 98 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.