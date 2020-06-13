Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Окружной судья Ричард Джонс издал временное предписание, запрещающее полиции американского города Окружной судья Ричард Джонс издал временное предписание, запрещающее полиции американского города Сиэтл (штат Вашингтон ) использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.

Две недели назад сообщалось, что мэр Сиэтла Дженни Дюркан и глава полиции города Кармен Бест ввели 30-дневный запрет на применение полицейскими слезоточивого газа для разгона участников акций протеста. Ограничения не касались светошумовых гранат и перечного газа. Тем не менее, как сообщает Fox News, этот запрет был позже нарушен.

"Городу Сиэтл, включая департамент полиции Сиэтла и других должностных лиц, департаменты, управления или организации под контролем департамента полиции Сиэтла … настоящим запрещено применять химические раздражители или снаряды любого типа против лиц, мирно участвующих в акциях протеста или демонстрациях", - приводит телеканал цитату из постановления судьи Джонса.

Судья уточнил, что слезоточивый газ может быть использован только в случае, если попытки сдержать угрозы с помощью альтернативных мер по подавлению массовых беспорядков, включая перечный газ, были неэффективны, и начальник полиции принял решение, что "использование слезоточивого газа является единственной разумной и доступной альтернативой".

Отмечается, что постановление судьи было выпущено после того, как группа активистов Black Lives Matter подала в суд на полицию города в связи с тактикой правоохранителей при подавлении протестов. Постановление будет действовать две недели.

Как сообщают СМИ, ранее на той неделе протестующие заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить уровень напряженности.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".