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Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих
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сиэтл, сша, в мире

Полиции Сиэтла запретили применять слезоточивый газ против протестующих

04:05 13.06.2020
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© REUTERS / Lindsey WassonБеспорядки в Сиэтле, Вашингтон, США
Беспорядки в Сиэтле, Вашингтон, США
© REUTERS / Lindsey Wasson
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Окружной судья Ричард Джонс издал временное предписание, запрещающее полиции американского города Сиэтл (штат Вашингтон) использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документ.
Две недели назад сообщалось, что мэр Сиэтла Дженни Дюркан и глава полиции города Кармен Бест ввели 30-дневный запрет на применение полицейскими слезоточивого газа для разгона участников акций протеста. Ограничения не касались светошумовых гранат и перечного газа. Тем не менее, как сообщает Fox News, этот запрет был позже нарушен.
"Городу Сиэтл, включая департамент полиции Сиэтла и других должностных лиц, департаменты, управления или организации под контролем департамента полиции Сиэтла … настоящим запрещено применять химические раздражители или снаряды любого типа против лиц, мирно участвующих в акциях протеста или демонстрациях", - приводит телеканал цитату из постановления судьи Джонса.
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Судья уточнил, что слезоточивый газ может быть использован только в случае, если попытки сдержать угрозы с помощью альтернативных мер по подавлению массовых беспорядков, включая перечный газ, были неэффективны, и начальник полиции принял решение, что "использование слезоточивого газа является единственной разумной и доступной альтернативой".
Отмечается, что постановление судьи было выпущено после того, как группа активистов Black Lives Matter подала в суд на полицию города в связи с тактикой правоохранителей при подавлении протестов. Постановление будет действовать две недели.
Как сообщают СМИ, ранее на той неделе протестующие заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию "Автономной зоной Капитолийского холма". Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить уровень напряженности.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками. В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу "вернуться в бункер".
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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