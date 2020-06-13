В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы

"Мы успешно работали, используя телеконференции и другие меры, в последние три месяца. Я еще раз благодарю вас за вашу гибкость и преданность делу в эти трудные времена и хочу заверить, что ваше здоровье и безопасность продолжают оставаться для меня главным приоритетом", - написал Гутерреш в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.