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Распространение нового коронавируса
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В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы
2020-06-13T03:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
оон
в мире
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, оон, в мире

В штаб-квартире ООН продлили режим удаленной работы

03:39 13.06.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 13 июн – РИА Новости. Режим удаленной работы для сотрудников штаб-квартиры ООН продлен до 31 июля, говорится в письме генсека организации Антониу Гутерреша.
"Мы успешно работали, используя телеконференции и другие меры, в последние три месяца. Я еще раз благодарю вас за вашу гибкость и преданность делу в эти трудные времена и хочу заверить, что ваше здоровье и безопасность продолжают оставаться для меня главным приоритетом", - написал Гутерреш в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
"После консультаций с руководителями и нашими медицинскими службами касательно ситуации с COVID-19 я решил продлить нынешний режим телеконференцсвязи в штаб-квартире до 31 июля 2020 года", - заявил генсек.
В середине марта стало известно, что сотрудники штаб-квартиры ООН из-за угрозы коронавируса с 16 марта будут работать удаленно с использованием видеосвязи, если их личное присутствие не потребуется для выполнения важных работ. Как сообщала пресс-служба ООН, этот режим работы может быть продлен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Вчера, 10:53
СМИ: Кремль отменяет удаленный режим работы для многих сотрудников
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешООНВ мире
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