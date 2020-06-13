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В Мексике за сутки выявили 5222 случая COVID-19
2020-06-13T03:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
мексика
в мире
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коронавирус covid-19, мексика, в мире

В Мексике за сутки выявили 5222 случая COVID-19

03:35 13.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Свыше пяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа выявили за сутки в Мексике, общее число заражений приблизилось к 140 тысячам, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Прирост случаев заражения за последние сутки составил 3,9% - это 5222 случая, которые подтверждены за последние сутки, однако произошли в течение последних 10-12 дней", - сказал Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Число заражений за всё время достигло 139 196, в настоящий момент больны 21 872 человека (+1039 за сутки).
Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 544 и составляет 16 448, ожидаются результаты анализов 1508 погибших.
Наибольшее число пациентов находятся сейчас в городе Мехико (4297) и штате Мехико (2935). Власти изучают 56 928 тестов больных с подозрением на COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 415 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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