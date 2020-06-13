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Глава Якутии: затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей
2020-06-13T08:44
республика саха (якутия)
айсен николаев
происшествия
экономика
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республика саха (якутия), айсен николаев, происшествия, экономика

Глава Якутии: затопленный рудник "Мир" не угрожает здоровью жителей

03:15 13.06.2020 (обновлено: 08:44 13.06.2020)
5396
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКимберлитовая трубка "Мир" в городе Мирный
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Затопленный рудник "Мир" в Якутии не представляет никакой угрозы здоровью жителей города Мирный, а "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе, рассказал РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам колонии.
Николаев отметил, что трубка "Мир" разрабатывается уже 65 лет, и на протяжении всего этого времени жители Мирного спокойно жили рядом с карьером.
"Мы знаем, что различными службами Мирнинского ГОКа, институтом "Якутнипроалмаз" и другими специалистами ведется целая серия различных мониторингов за состоянием карьера "Мир". В случае, если бы что-то угрожало здоровью людей, за такое время экологи подняли бы этот вопрос", - сказал Николаев.
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Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
Он добавил, что характерной природной особенностью воды комплекса является наличие в ней растворенного сероводорода, природного газа, имеющего неприятный запах, но не вредного в низкой концентрации. "Иногда в городе при сильном ветре может присутствовать запах сероводорода - это нормальная химическая реакция, когда подземные воды Метегеро-Ичерского горизонта взаимодействуют с кислородом", - пояснил Николаев.
Он уточнил, что "Алроса" постоянно контролирует содержание сероводорода в воздухе Мирного. "В 2019 году было проведено 225 исследований в пяти точках. Все результаты показали концентрацию сероводорода ниже предельно допустимой концентрации в 1,6-2 раза", - заключил он.
Кимберлитовая трубка "Мир" была открыта 65 лет назад - 13 июня 1955 года. Карьер, расположенный в городе Мирный в Якутии, считается одним из самых крупных в мире.
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