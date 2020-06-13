СМИ: в Техасе за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число госпитализированных жителей американского штата Число госпитализированных жителей американского штата Техас , заразившихся коронавирусом нового типа, вновь достигло рекордных значений, в больницах находится 2166 человек, сообщает газета Texas Tribune со ссылкой на местные власти.

В понедельник власти штата сообщили о том, что в больницах от COVID-19 лечатся 1935 человек, во вторник число госпитализированных составило 2056. Предыдущий пик госпитализаций был зафиксирован 5 мая, когда власти заявили, что в больницах находятся 1888 техасцев.

Как напоминает издание, в среду число госпитализированных жителей Техаса с COVID-19 достигло 2153. В четверг оно снизилось до 2008, но в пятницу достигло нового пика - 2166 человек.

Кроме того, отмечает издание, последние семь дней продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19. Только за пятницу выявили рекордное число заразившихся - 1724 человека. Всех случаев заражения в штате - 83 680.

Ранее газета сообщала, что количество новых случаев заражения выросло примерно на 71% за последние две недели. По данным депздрава штата Техас, основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где проводится массовое или точечное тестирование. Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводило издание, отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.