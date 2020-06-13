Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование

ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Первые образцы из трубки законсервированного рудника "Мир" в рамках доразведки запасов глубоких горизонтов месторождения получены и переданы на исследование, сообщил РИА Новости глава Айсен Николаев. Первые образцы из трубки законсервированного рудника "Мир" в рамках доразведки запасов глубоких горизонтов месторождения получены и переданы на исследование, сообщил РИА Новости глава Якутии

АК " Алроса " ранее приступила к буровым работам для доизучения кимберлитовой трубки "Мир" в рамках стратегического инвестиционного проекта по восстановлению добычи алмазов на месторождении после аварии.

"Работы ведутся. В 2018 году выполнена укрупненная технико-экономическая оценка целесообразности возобновления добычных работ. Разработана и принята концепция строительства и отработки запасов трубки "Мир". На этой основе в феврале 2019 года принято решение о доразведке запасов глубоких горизонтов месторождения, в Мирном работает подрядная организация, которая занимается бурением. Первые керны из трубки "Мир" получены и переданы на исследование", - рассказал Николаев.

Глава Якутии пояснил, что также проводятся предпроектные проработки технологических решений по строительству нового рудника и ведению добычных работ за пределами границ опасной зоны от затопленных выработок.

"Эти работы, как и работы по доразведке глубоких горизонтов, не требуют больших затрат, поэтому не были прерваны, несмотря на кризис. Их важно закончить, в том числе для того, чтобы понять, как дальше будет развиваться производство компании, это стратегический вопрос", - пояснил Николаев.

Он уточнил, что результаты данных работ позволят в 2021-2022 годах сделать оценку экономической эффективности освоения запасов месторождения, в случае положительного решения - в 2022-2023 годах - поставить доразведанные запасы на баланс и получить лицензию на их добычу, разработать проектную и сметную документацию на строительство и пройти ее государственную экспертизу. "После этого будет возможно начать работы по восстановлению рудника", - рассказал Николаев.

Он добавил, что разработанная концепция, как и ранее, предполагает, что в случае принятия положительного решения рудник будет введен в эксплуатацию в 2030 году.

В августе 2017 года на руднике "Мир", принадлежащем алмазодобывающей компании "Алроса", прорвало дамбу, шахту затопило, погибли восемь горняков. Впоследствии бывшему начальнику "Мира" Алексею Бурксеру и бывшему и.о. главного инженера Александру Манну предъявили обвинения в нарушении правил безопасности. Суд приговорил каждого к двум с половиной годам колонии.