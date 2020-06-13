Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда

Президент РФ В. Путин провел в Кремле заседание организационного комитета "Победа"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда , которых судят по обвинению в убийстве новорожденного, сообщает пресс-служба ведомства.

Результаты проверки уголовного дела в отношении врача-неонатолога Элины Сушкевич, а также и.о. главного врача родильного дома Елены Белой следователям центрального аппарата поручено доложить самому Бастрыкину.

Ранее в пятницу директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на церемонии вручения медалей Героя Труда привлек внимание президента Владимира Путина к делу врачей из Калининграда и заявил, что готов лично выступить на прениях в их защиту.

По данным следствия, в ноябре 2018 года поступившая в роддом женщина родила на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следователей, Белая, считая, что ребенок не выживет, решила его убить.

Врача обвинили в превышении должностных полномочий. Летом прошлого года Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

Как считают следователи, соучастницей преступления была врач-неонатолог Элина Сушкевич, которую прислали в роддом из областного перинатального центра. Ее обвинили в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом.