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Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
2020-06-13T07:42
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Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ

02:39 13.06.2020 (обновлено: 07:42 13.06.2020)
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© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
ООН, 13 июн - РИА Новости. Постпредство Ирана при ООН заявило, что доклад генсека организации Антониу Гутерреша, в котором говорится об иранском происхождении ракет, применявшихся при атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, содержит ряд неточностей и противоречий.
О том, что в докладе Гуерреша говорится о ракетах иранского производства, применявшихся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco в 2019 году, ранее сообщило агентство Рейтер.

"К сожалению, в докладе генерального секретаря ООН об исполнении резолюции 2231 Совета Безопасности имеется ряд серьезных недостатков, неточностей и противоречий, касающихся … так называемой связи Ирана с экспортом оружия или его компонентов, которые использовались в нападениях на Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении постпредства.

Иранские дипломаты утверждают, что секретариат ООН не обладает достаточными возможностями и экспертизой для проведения "такого сложного и деликатного расследования".
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По утверждению иранской стороны, выявлено, что "некоторые из, предположительно, изъятых вооружений, которые были исследованы, не соответствуют оружию, производимому Ираном".
"Иран категорически отвергает содержащиеся в докладе замечания относительно иранской связи с экспортом оружия или его компонентов, которые используются при нападениях на Саудовскую Аравию, и относительно иранского происхождения, предположительно, изъятых Соединенными Штатами вооружений", - сказано в сообщении дипмиссии.
Как полагает иранская сторона, выводы доклада воспроизводят в точности претензии Соединенных Штатов. "По сути, США находятся у руля в процессе формирования так называемой "оценки" в отношении причастности Ирана к атакам", - заявили в постпредстве.
Дипломаты подчеркнули, что "использование необоснованных и расплывчатых формулировок, таких как "по сообщениям, обнаружено", "весьма вероятно, сделано", "сходство" и "возможно, было перенесено" в докладе для обвинения Ирана еще раз ставит под сомнение обоснованность выводов".
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Ранее МИД Ирана отверг утверждения секретариата ООН, выразив мнение, что "они сделаны под давлением американского и саудовского "режимов"", а также выразив обеспокоенность "использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей".
Кроме того, в дипведомстве назвали "интересным совпадением" публикацию доклада одновременно с представленным США проектом резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Тегеране считают, что доклад секретариата был подготовлен "по заказу США" и будет использован в Совбезе против Ирана. Заседание по исполнению резолюции 2231 и СВПД пройдет в этом месяце.
В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись ракетной атаке, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.
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Антониу ГутеррешSaudi AramcoСаудовская АравияООНИранСШАВ мире
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