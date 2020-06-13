Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ

Aramco в 2019 году, ранее сообщило агентство Рейтер. О том, что в докладе Гуерреша говорится о ракетах иранского производства, применявшихся для атак на объекты государственной нефтяной компании Saudiв 2019 году, ранее сообщило агентство Рейтер.

"К сожалению, в докладе генерального секретаря ООН об исполнении резолюции 2231 Совета Безопасности имеется ряд серьезных недостатков, неточностей и противоречий, касающихся … так называемой связи Ирана с экспортом оружия или его компонентов, которые использовались в нападениях на Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении постпредства.

Иранские дипломаты утверждают, что секретариат ООН не обладает достаточными возможностями и экспертизой для проведения "такого сложного и деликатного расследования".

По утверждению иранской стороны, выявлено, что "некоторые из, предположительно, изъятых вооружений, которые были исследованы, не соответствуют оружию, производимому Ираном".

"Иран категорически отвергает содержащиеся в докладе замечания относительно иранской связи с экспортом оружия или его компонентов, которые используются при нападениях на Саудовскую Аравию, и относительно иранского происхождения, предположительно, изъятых Соединенными Штатами вооружений", - сказано в сообщении дипмиссии.

Как полагает иранская сторона, выводы доклада воспроизводят в точности претензии Соединенных Штатов . "По сути, США находятся у руля в процессе формирования так называемой "оценки" в отношении причастности Ирана к атакам", - заявили в постпредстве.

Дипломаты подчеркнули, что "использование необоснованных и расплывчатых формулировок, таких как "по сообщениям, обнаружено", "весьма вероятно, сделано", "сходство" и "возможно, было перенесено" в докладе для обвинения Ирана еще раз ставит под сомнение обоснованность выводов".

Ранее МИД Ирана отверг утверждения секретариата ООН, выразив мнение, что "они сделаны под давлением американского и саудовского "режимов"", а также выразив обеспокоенность "использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей".

Кроме того, в дипведомстве назвали "интересным совпадением" публикацию доклада одновременно с представленным США проектом резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. В Тегеране считают, что доклад секретариата был подготовлен "по заказу США" и будет использован в Совбезе против Ирана. Заседание по исполнению резолюции 2231 и СВПД пройдет в этом месяце.