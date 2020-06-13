https://ria.ru/20200613/1572872576.html
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
2020-06-13T02:08
2020-06-13T02:08
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
анна-мария ефремова
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1200x0_80_0_0_ef609fa12fa64252b8a29e0b793f7613.jpg
https://ria.ru/20200613/1572871527.html
https://ria.ru/20200612/1572838994.html
Ибрагим Яблоков
"жизнь и время помогут вам пережить эту потерю"... Это не потеря, а убийство в состоянии наркотического и алькогольного опьянений. Сложно услышать что-то человеческое от людей, живущих не в "этой стране", и не с этими, как их, кто там за забором копошится, как их... Нет, не собак... Ах да, народ, вот это слово.
32
6
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572872576.html?chat_room_id=1572872576
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:203:713:604_1200x0_80_0_0_ef609fa12fa64252b8a29e0b793f7613.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:136:713:671_1200x0_80_0_0_ae945af71bb89321b27b841f5d9b772f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572251386_0:42:713:755_1200x0_80_0_0_c6d469861629e340d2c40bb104b2b3e9.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), анна-мария ефремова, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости.
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария
обратилась к семье Сергея Захарова
, погибшего в аварии
с участием ее отца. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Wonderzine
, а позднее опубликовала в своем Instagram-stories
.
"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", – заявила дочь артиста.
По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.
Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", - отметила она.
Девушка добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо". "Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", - заключила Ефремова.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.