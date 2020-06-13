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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
2020-06-13T02:08
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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"жизнь и время помогут вам пережить эту потерю"... Это не потеря, а убийство в состоянии наркотического и алькогольного опьянений. Сложно услышать что-то человеческое от людей, живущих не в "этой стране", и не с этими, как их, кто там за забором копошится, как их... Нет, не собак... Ах да, народ, вот это слово.
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

02:08 13.06.2020
32943
© Фото : @amefremovaАнна Мария Ефремова
Анна Мария Ефремова
© Фото : @amefremova
Анна Мария Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Wonderzine, а позднее опубликовала в своем Instagram-stories.
"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", – заявила дочь артиста.
Обращение Михаила Ефремова
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Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.
Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", - отметила она.
Девушка добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо". "Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", - заключила Ефремова.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
Певица Любовь Успенская
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Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
17023602376
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Анна-Мария ЕфремоваДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
"жизнь и время помогут вам пережить эту потерю"... Это не потеря, а убийство в состоянии наркотического и алькогольного опьянений. Сложно услышать что-то человеческое от людей, живущих не в "этой стране", и не с этими, как их, кто там за забором копошится, как их... Нет, не собак... Ах да, народ, вот это слово.
13 июня, 05:45
ИЯИбрагим Яблоков
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