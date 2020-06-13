Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", – заявила дочь артиста.

По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.

Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца. "Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", - отметила она.

Девушка добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо". "Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", - заключила Ефремова.

В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.