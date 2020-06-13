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Раскрыт секрет полезного фастфуда
2020-06-13T08:31
елена соломатина
общество
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елена соломатина, общество

Раскрыт секрет полезного фастфуда

02:02 13.06.2020 (обновлено: 08:31 13.06.2020)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовБургеры в "Экспофоруме" на XX Петербургском международном экономическом форуме
Бургеры в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если проявить фантазию, можно питаться привычным фастфудом с минимальными последствиями для здоровья. Как самому сделать безопасный фастфуд или трансформировать уже готовый, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Можно сделать "вкусняшку", к которой мы привыкли, обезопасив себя от большого количества трансжиров, сахара, соли, уверена Елена Соломатина. В интервью радио Sputnik диетолог рассказала, как приготовить полезный фастфуд дома.

"Если очень хочется бургер, можно взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и побольше зелени. Можно взять куриную грудку или индейку. Все это можно завернуть в лаваш, опять же добавив побольше зелени. Туда может пойти томатный соус хорошего качества, томатная паста, всевозможные специи. Если очень хочется картошки, можно, допустим, запечь ее в духовке, тогда она тоже получится с корочкой. Главное, не пользоваться при этом растительными маслами особенно долго — они начинают окисляться. Если вы хотите сделать мороженое, сделайте сорбет. Для этого можно смешать в блендере замороженные ягоды и йогурт, а потом заморозить", — рассказала Елена Соломатина.

Если вы все же выбираете готовый фастфуд, его тоже можно "трансформировать" в более полезный.
"Выбирайте фастфуд, где есть какая-то зелень, чтобы компенсировать вред. Или возьмите с собой огурец, лист салата. Если это наггетсы, уберите корочку, ешьте только сердцевину. Если брать картофель, лучше выбирать по-деревенски. Хотите бургер — уберите одну булочку, добавьте овощей или оставьте только котлету с сыром и овощами. Берите не баранью, а куриную шаурму, просите не майонез, а томатный соус. И берите фастфуд только в проверенных местах", — дала совет диетолог в эфире радио Sputnik.
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10 февраля, 15:20ЗОЖ
Диетолог объяснила, как фастфуд влияет на организм
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Елена СоломатинаОбщество
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