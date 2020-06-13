Раскрыт секрет полезного фастфуда

"Если очень хочется бургер, можно взять цельнозерновой хлеб, положить туда свою котлету нормального качества и побольше зелени. Можно взять куриную грудку или индейку. Все это можно завернуть в лаваш, опять же добавив побольше зелени. Туда может пойти томатный соус хорошего качества, томатная паста, всевозможные специи. Если очень хочется картошки, можно, допустим, запечь ее в духовке, тогда она тоже получится с корочкой. Главное, не пользоваться при этом растительными маслами особенно долго — они начинают окисляться. Если вы хотите сделать мороженое, сделайте сорбет. Для этого можно смешать в блендере замороженные ягоды и йогурт, а потом заморозить", — рассказала Елена Соломатина.