Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572872452.html
Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
2020-06-13T06:27
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873851_0:135:2592:1593_1200x0_80_0_0_4137f431b7aa3194fded4408c7743a71.jpg
https://ria.ru/20200613/1572871500.html
казань
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572872452.html?chat_room_id=1572872452
Новости
ru-RU
4312
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873851_0:135:2592:1593_1200x0_80_0_0_4137f431b7aa3194fded4408c7743a71.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873851_144:0:2448:1728_1200x0_80_0_0_cd53ef273e692edf1c3e451b95c98d6d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873851_432:0:2160:1728_1200x0_80_0_0_2f8a3680f27aa3eab5ac8368222e19e5.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам

01:53 13.06.2020 (обновлено: 06:27 13.06.2020)
4312
© Фото : МЧС РоссииПожар на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газораспределительной станции в Казани
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает жилым домам, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану по противопожарной службе Константин Чанышев.
Взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России сообщили, что последовал пожар, происшествие произошло на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали. На месте работают два пожарных поезда.
"Казанская кустовая база находится за пределом жилой застройки. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал Чанышев в комментарии на месте происшествия, который публикует пресс-служба МЧС.
По его словам, проводится охлаждение, поверхность котла каждой из цистерн под слоем воды. "Горение происходит в верхней части, с горловины резервуара, вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом. Это пока дает нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара", - сказал он.
По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.
Пожар на газораспределительной станции в Казани
00:27
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
112741
Обсудить 0
Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
Рекомендуем
Свеча
Умер брат хабаровского губернатора Вячеслав Фургал
Актер Михаил Ефремов выступил с обращением после ДТП
Ефремов выступил с видеообращением
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекорд по числу заболеваний COVID-19 за сутки
Актер Брюс Уиллис позирует фотографам во время фотосессии на 65-м Каннском кинофестивале
Брюс Уиллис сыграет в трех новых фильмах
Киев, Украина
НАТО предоставила Украине новый статус
Боливия
В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
В Москве ограничат движение из-за подготовки к репетиции парада Победы
Молодая пара
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
В НИИ детской онкологии и гематологии Российского Научного Центра РАМН имени Н.Н. Блохина
В Москве запускают производство изделий для пациентов после стомирования
Пожар на газораспределительной станции в Казани
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар на газопроводе в Омске потушили
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Магазин
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
Лента новостейМолния