Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожар на газовом хранилище в Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает жилым домам, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану по противопожарной службе Константин Чанышев.

Взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России сообщили, что последовал пожар, происшествие произошло на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали. На месте работают два пожарных поезда.

"Казанская кустовая база находится за пределом жилой застройки. Угрозы населенным пунктам нет", - сказал Чанышев в комментарии на месте происшествия, который публикует пресс-служба МЧС.

По его словам, проводится охлаждение, поверхность котла каждой из цистерн под слоем воды. "Горение происходит в верхней части, с горловины резервуара, вся температура уходит вверх, производим охлаждение лафетным стволом. Это пока дает нам возможность ликвидировать угрозу взрыва данного резервуара", - сказал он.