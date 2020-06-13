Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола

В четверг НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт измерений, добавив, что они осуществляются во всех модулях станции, а их результаты анализируются специалистами на Земле для выработки дальнейших рекомендаций.