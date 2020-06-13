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Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
2020-06-13T04:50
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Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола

01:52 13.06.2020 (обновлено: 04:50 13.06.2020)
2256
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздух на российском и американском сегментах Международной космической станции был временно разделен для поиска источника токсичного бензола, сообщило НАСА.
В мае в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.
В четверг НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. Позже в "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт измерений, добавив, что они осуществляются во всех модулях станции, а их результаты анализируются специалистами на Земле для выработки дальнейших рекомендаций.
"Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для поиска источника бензола на МКС. Американские и российские члены экипажа выполнили шаги по перенаправлению воздуха в своих сегментах", - говорится в сообщении на сайте НАСА.
Отмечается, что после этого с помощью прибора AQM был измерен уровень бензола в модуле "Звезда", и воздухообмен между сегментами был восстановлен.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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