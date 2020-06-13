Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Записанное артистом Записанное артистом Михаилом Ефремовым видеообращение с извинениями перед родственниками погибшего в ДТП не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения, рассказала РИА Новости опрошенная в качестве эксперта адвокат Сталина Гуревич

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут", соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт". Ефремов также заявил, что честно понесет наказание и назвал содеянное "непростительным".

"Записывать видео, будучи под домашним арестом, не запрещено. Ефремову запрещено пользоваться интернетом, однако он имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения", - рассказала собеседница агентства.

Тем не менее, по словам Гуревич, мало кто из фигурантов тех или иных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.

"Известные фигуранты, которые находятся под домашним арестом, к видео не прибегают. Но, во-первых, зачастую в их делах нет потерпевших - обычных физических лиц, перед которыми следует извиниться. Во-вторых, мало кто признает свою вину", - заключила адвокат.

В минувший понедельник на Садовом кольце Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ефремов помещен под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.