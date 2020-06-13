https://ria.ru/20200613/1572872035.html
На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
2020-06-13T01:08
2020-06-13T06:27
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости.
Факельное горение происходит на месте пожара на газораспределительной станции в Казани
, пожарные держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС
России по Татарстану.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", есть угроза остальным емкостям. По информации минздрава Татарстана, в результате один человек погиб, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
"Происходит факельное горение, пожарные охлаждают место пожара, не позволяя огню распространиться на соседние емкости. Все под контролем", - сказал собеседник агентства.
По последним данным МЧС, к тушению пожара привлечены 138 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.