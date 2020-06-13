Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572872035.html
На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
2020-06-13T06:27
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873880_0:135:2592:1593_1200x0_80_0_0_120460b02d80aa1cdf8864de006fdbf6.jpg
https://ria.ru/20200612/1572862321.html
казань
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572872035.html?chat_room_id=1572872035
Новости
ru-RU
480
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873880_0:135:2592:1593_1200x0_80_0_0_120460b02d80aa1cdf8864de006fdbf6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873880_328:175:2398:1728_1200x0_80_0_0_f8a244bd6d3be139f786a8209bb0726f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572873880_1012:0:2592:1580_1200x0_80_0_0_30948d1e0f70de9f2ce04a3e2d0bbeb9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение

01:08 13.06.2020 (обновлено: 06:27 13.06.2020)
480
© Фото : МЧС РоссииПожар на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газораспределительной станции в Казани
© Фото : МЧС России
КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Факельное горение происходит на месте пожара на газораспределительной станции в Казани, пожарные держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", есть угроза остальным емкостям. По информации минздрава Татарстана, в результате один человек погиб, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
"Происходит факельное горение, пожарные охлаждают место пожара, не позволяя огню распространиться на соседние емкости. Все под контролем", - сказал собеседник агентства.
По последним данным МЧС, к тушению пожара привлечены 138 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.
Автомобиль Прокуратуры России
Вчера, 17:09
Прокуратура начала проверку из-за пожара на газопроводе в Омске
001213
Обсудить 0
Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
Вертолет Ми-8 МЧС России
Вертолет готовится тушить пожар на газораспределительной станции в Казани
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Казани при взрыве емкости со сжиженным газом погиб человек
Пожар на газораспределительной станции в Казани
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Барнауле при падении дельтаплана пострадал человек
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
Добыча породы на руднике
Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
Обращение Михаила Ефремова
Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
Вид на Пекин
Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
Сотрудники полиции в Великобритании
Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
Байконур
"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
Обращение Михаила Ефремова
Запашный не узнал "артиста Ефремова" в его видеообращении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
07:20Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Лента новостейМолния