На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", есть угроза остальным емкостям. По информации минздрава Татарстана, в результате один человек погиб, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.